えなこ、Tバックで美尻“衝撃”の大胆露出 ファン悶絶「バックスタイルも凄すぎ」「たまらんな」
人気コスプレイヤーのえなこが8日、自身のインスタグラムを更新。美尻あらわなランジェリー姿を披露した。
【写真】「バックスタイルも凄すぎ」「たまらんな」えなこ、ランジェリー姿で“衝撃”の大胆露出
えなこは、Tバックの黒のランジェリー姿でベッドの上でポーズを決めた写真を投稿。コメントとして、自身が全面プロデュースした写真集『エピローグ』が完売し、入手困難になっていることや、一部転売されていることへの対策として「写真集『エピローグ』が公式通販「えなこみゅ」で予約できます」「えなこみゅ限定特典『サイン入りチェキ風カード』がもらえるよ」と呼びかけ。
「2次予約も売り切れてしまって、欲しいと思ってくれた方になかなか届けられない状況なので集英社の方と事務所に相談して確実に皆さんに届けられるようにしました」と、その対策についてつづり、「予約が間に合わなかった方は是非！ご利用ください」とアピールし、結んだ。
この投稿に「予約したー！！そしてセクシーだ」「お尻可愛いすぎ〜」「たまらんな」「バックスタイルも凄すぎ」「セクシーです。参りました」などのコメントが寄せられている。
『エピローグ』は、えなこが2016年に『ヤングジャンプ』に初登場してから、わずか2か月で表紙を飾り、以降グラビア界に革新をもたらしてきた軌跡の“最高到達点”とされる意欲作。ロケ地やコンセプト、衣装まで全て本人がプロデュースし、舞台はオーストラリアで撮影された。自然体の姿から、長年培った表情やポージングまで、えなこの幅広い魅力が詰め込まれている。
