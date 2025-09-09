睨んでいるようで実は甘え顔　険しい表情で愛情表現する猫が話題

ダンボールの空き箱の中から、じっとカメラを見つめてくる白い猫ちゃん。とても険しい表情をしています。

何か気に障ることをしてしまったのかな……と不安になりますが、飼い主さんいわく「甘えん坊してる顔」なのだとか。

このほどXユーザーの「ちったん」さんが投稿したのは、愛猫の「おもち」ちゃんを写した画像。

おもちちゃんはダンボールの縁に頭を乗せ、つり上がった目と小さくなった瞳で、カメラを睨みつけるように見ています。

どことなく怒っているような、少し険しさを感じる表情です。撮影前にちったんさんが気に障ることをしてしまったのか、あるいは叱られたからこんな顔をしているのか……と思いきや、真相は真逆。

ちったんさんが投稿に添えたコメントには「信じられないかもしれないけど、これ触ってほしくて甘えん坊してる顔」とあることからも分かるように、なんと撫でられ待ちなのです！

おもちちゃんのこの姿には「こんなに迫力あるのに可愛さが同居するとは……！」「かわいしゅぎるううう」「眼光鋭く がっつり甘えてるね」といった声が相次ぎ、ギャップにハートを射抜かれる人が続出しています。

おもちちゃんは甘えるときは様々な表情を見せてくれるものの、険しい表情の割合が特に多いそう。

初見でこのおもちちゃんに遭遇すると少し二の足を踏んでしまいそうですが、ちったんさんにとってはもうおなじみの光景。

やんのかフェイスのおもちちゃんについて「可愛いでしかない」とゾッコンであることを語り、この1枚を撮影したあとはワシャワシャ触ったと教えてくれました。

おもちちゃんはグネグネと身を捩らせながら、大喜びしていたそうです。

可愛い顔をしていても、険しい顔をしていても、結局は可愛い。猫とは罪な生き物です。

