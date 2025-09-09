過酷な日程のなか10番が離脱した日本代表、アメリカ戦に向けて前日練習を実施。メキシコ戦で負傷交代のDFを含め26人全員が参加【現地発】
アメリカ遠征中の日本代表は現地９月８日、翌日に行なわれるアメリカ代表との親善試合に向け、会場となるLower.comフィードで前日練習を実施。冒頭の15分間のみが公開された。
スコアレスドローに終わった６日のメキシコ戦後に10番の堂安律がクラブ事情で離脱したなか、この日の練習には残るメンバー26人全員が参加。メキシコ戦で負傷交代したDF板倉滉を含め、公開された限りでは別メニューの選手はいなかった。
移動を含めて中２日という過酷な環境のなか、ワールドカップ開催地で、FIFAランキングで２つ上（15位）の難敵との一戦に挑む。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
