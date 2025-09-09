藤川監督が目を細める佐藤輝明の成長　ロマン砲から“頼もしい4番”に覚醒したワケ「守備で腰が据わって、練習に没頭しだした」

春先から打ち続け、ブレずに成績を残し続けた佐藤(C)Getty Images

9月7日に本拠地・甲子園で行われた広島戦に阪神は2-0で完勝。「1」としていた優勝マジックを自力で減らし、球団創設90周年の節目の年にタイトル奪還を果たした。

【動画】歴史的な強さだった！感動の阪神優勝の瞬間をチェック

今年の阪神は強かった。本当に強かった。それは何よりも数字が物語る。2位の巨人と17ゲーム差をつけて、貯金はなんと33。2位以下が勝率5割を切る、借金状態という異例の事態を作り出した猛虎は、春先から首位をひた走り、2リーグ制後、史上最速でのリーグ優勝を決めた。

その強さの理由は一つだけではない。就任当初から「凡事徹底」をチーム内に植え付けた藤川球児監督が優勝監督インタビューで「何が強かったかっていうことが、まだ分からない。そのあたりが本当の強さだと思いますから」と説いたように、攻守において他を圧倒する凄みがあった。

ただ、その勢いを象徴する存在はいる。打線で言えば、「不動の4番」として君臨した佐藤輝明だろう。例年であれば、疲労の色も見え始める8月も乗り切った背番号8は、124試合に出場して、打率.277、36本塁打、89打点、長打率.583、OPS.930とハイアベレージをマーク。課題だった好不調の波もほとんどなく、安定して活躍し続けた。