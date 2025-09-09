かなり爛曠ホク瓩靴討修Δ福崟弌徃見され8.9万人驚がく 「国宝級」「しゅげーーー！！！」
思わずかぶりつきたくなっちゃいそうな狎亅瓩、X上で注目を集めている。
【話題のポスト】371.6万回表示、8.9万いいねの狆討芋すぎる石
2025年9月3日、Xユーザーの「柴犬の見る夢」（＠YumeShibainu510）さんが投稿したのは、黄色と茶色のツートンカラーの石だ。
この色合いに、このフォルム。おそらく皆さん、同じことを思ったのではないだろうか。
「柴犬の見る夢」さんは、写真と共にこう呟いている。
「昨日めっちゃ焼き芋の石拾ったから見て」
そう！ 「半分に折った焼き芋」そっくりなのだ！
ホクホク系を一度冷して...？
本当に石なのか疑うレベルの狆討芋石瓩慮事なヴィジュアルに、X上では8万9000件以上のいいね（8日夕時点）のほか、こんな声が寄せられている。
「しゅげーーー！！！」
「これは石バトルに出すべき逸材」
「芋加工してるとき、よくみる芋の断面だぁ...」
「美味しそうな焼き芋にしか見えない。しかもホクホク系ラップして一度冷蔵庫で冷やしたやつをあっためた後の形状」
「すごいかっこいいです！胡弓にある豚の角煮くらい素晴らしい、国宝級だとおもいます」
5日、Jタウンネットの取材に応じた「柴犬の見る夢」さんによると、狆討芋石瓩暴于颪辰燭里蓮2日の午後のこと。最近始めたビーチコーミングをするために足を運んだ海辺でのことだった。
「見つけた時は思わず『めっちゃ焼き芋！！』と叫び感動しました」（「柴犬の見る夢」さん）
その後、焼き芋っぽい石は持ち帰り、大切に飾っているとのこと。
間違えて食卓に並べないようにだけ、お気をつけて。