米国の状況は長年にわたる過剰な生活習慣が原因

［ロンドン発］世界最大級のヘッジファンド、米ブリッジウォーター創業者レイ・ダリオ氏が、英紙フィナンシャル・タイムズに掲載された書面インタビュー「米国は1930年代型の独裁政治へと転落している」について、「趣旨が歪められて伝えられた」として、改めて同紙へ送った回答をX（旧ツイッター）に投稿した。

その中で、ダリオ氏は「悪化した状況は長年にわたる過剰な生活習慣、脂肪分の多い食べ物の食べ過ぎや喫煙といった習慣が原因。新予算の大きな過剰支出はおそらく3年後、1、2年の誤差はあるものの、債務に起因する心臓発作を引き起こす可能性が高い」と指摘している。

同氏によると、信用循環システムは体のさまざまな部位に栄養を送る点でヒトの循環システムに似ている。債務と返済が収入よりも速く膨張した場合、プラークのように蓄積し、他の支出を圧迫する。米国政府の利払いは年1兆ドルに達し、債務の借り換えには9兆ドルが必要だ。

市場に流通する国債に基づく米議会予算局（CBO）の長期見通しでは米国の政府債務は今年度末で国内総生産（GDP）比100%。このままでは2029年には107%になり戦後最高（1946年の106%）を更新。35年に118%、45年に136%、55年には156%に膨れ上がると予測されている。

中央銀行は二者択一の最終決断を迫られる

政府債務をGDP比100%で維持するには利払いを除くプライマリーバランスの赤字をGDP比0.4%に抑える必要がある。しかし「9月0.5%利下げ」を皮切りに1.5〜1.75%の利下げ圧力を米連邦準備理事会（FRB）にかけるスコット・ベッセント米財務長官は短期国債を乱発する。

今年度の財政赤字はGDP比6.5〜6.7%に膨らむ見通しだ。「利払いや債務の借り換えが他の支出を圧迫する状況が続けば国は債務による経済的心臓発作に近づく。財政赤字を埋めるため新たに大量の国債が発行される場合、債務の供給量は需要をはるかに上回る」（ダリオ氏）

今後1年間で米国政府は7兆ドルを支出する一方で収入は5兆ドルにとどまるため、利払いの1兆ドルと債務借り換えの9兆ドルに加え、2兆ドルの国債を売却しなければならない。安全資産ではなくなった国債は売却されるため事態はさらに悪化する恐れがあるという。

「これは大規模な債務サイクルが悲惨な最終段階に入っていることを示す典型的な兆候だ。中央銀行（FRB）は国債利回りの上昇を容認して債務不履行危機を引き起こすか、紙幣を増刷して誰も買わない国債を買い取って実質金利を抑制しようとするか決断を迫られる」（ダリオ氏）

大きな景気循環が終盤にあることを示す兆候

大規模な債務サイクルの終焉を示すもう一つの兆候は中銀が大量の国債を購入した後、利回り上昇で多額の損失を被り、中銀と政府の両方がさらなる借入を迫られることだ。その結果、多額の債務を返済するため中銀はさらに大量の紙幣を増刷し国債を購入する羽目に陥るという。

ドナルド・トランプ米大統領はFRBのジェローム・パウエル議長の解任をちらつかせ、リサ・クック理事解任に動いたことについて「中銀が政府から独立しているという長い伝統は政治指導者が政治的動機で金利を下げ、債務を膨らませるという考えに基づいている」と指摘する。

「FRBの独立性が低下し、金利が不自然に低下し国債が富の貯蔵庫として役立たなくなるリスクが高いと投資家が考えるようになればドル安が進む。地政学的な懸念から米国債を売り、金を買う時期と重なったのは大きな景気循環が終盤にあることを示している」（ダリオ氏）

トランプ政権はインテルの株式10%（100億ドル相当）やレアアース企業、MPマテリアルズの優先株（株式の15%分）を取得。対中AIチップ輸出許可と引き換えに対中売上の15%を米政府に拠出する取り決めを人工知能（AI）半導体大手のNVIDIAやAMDと結んだ。

米国の新しい“愛国的”資本主義

日本製鉄のUSスチール買収では特定の重要事項に関する拒否権がついた黄金株を確保した。こうしたトランプ政権の動きをフィナンシャル・タイムズ紙の論説委員ジリアン・テット氏は8月29日付コラムで「米国の新しい“愛国的”資本主義」と位置づけている。

テット氏は「自由市場の国であるはずの米国の鉱業で疑似価格統制が出現している。そしてこれは伝染する可能性がある」と論じている。20年前、西側の政治指導者は中国が米国（自由市場）的になると信じていた。今や米国が競争に勝つため中国（国家資本主義）に近づいている。

ダリオ氏は「富と価値観の格差拡大は右派と左派のポピュリズムの増大につながる。国民の大半は政治指導者がシステムを掌握し、物事をうまく機能させることを望むため、民主主義は弱まり、より独裁的なリーダーシップが強まる」と現状を解説する。

国家間で大規模紛争、戦争さえ起こる世界では政府は企業の活動を一段と支配するようになる。技術、経済戦争に勝利した国はより重要な地政学的戦争、本当の戦争にも勝利する。今経験しているビッグサイクルの段階は1928〜38年に最も類似しているとダリオ氏はいう。

トランプ氏の行動だけに帰することはできない

世界最大規模の資産運用会社ブラックロックのラリー・フィンク最高経営責任者（CEO）はトランプ氏が関税戦争を発動した今年4月、「私が話すCEOの大半は、いま米国は景気後退にあると言うだろう。経済は今この瞬間も弱まっている」と述べた。

関税値上げは不可避という世界最大のスーパーチェーン、ウォルマートを「関税は自分で飲み込め」となじったトランプ氏に対し、有力ヘッジファンド、シタデル創業者ケネス・グリフィン氏は「正直に語る企業トップを非難すべきではない。政権は恥を知れ」と指弾した。

しかしダリオ氏はトランプ氏への直接の批判を慎重に避けつつ「この状況をトランプ氏の行動だけに帰することはできない。こうした力学は共和党、民主党の大統領の下で長年続いてきた。（世界金融危機が起きた）2008年に激化し始め、20年以降は加速している」と指摘する。

「今、政治的、社会的に起こっていることは1930年代、40年代に世界中で起こったことと似ている。ほとんどの人が沈黙しているのは声を上げれば報復されるのを恐れているからだ。米国の資本主義にとって真の脅威は5つの力から来ている」とダリオ氏はいう。

それは、

（1）債務問題を引き起こす大規模な債務サイクル

（2）大規模な国内の政治問題

（3）国家間の大規模な地政学的問題

（4）気候変動やパンデミックなど大規模な自然現象

（5）AIなど新しいテクノロジーがもたらす大きな影響

――だという。

