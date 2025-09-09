きょうも厳しい暑さと天気の急変に注意が必要です。西日本や東日本では、35℃以上の猛暑日となる所があるでしょう。また、広い範囲で大気の状態が不安定となり、晴れ間の出る所でも急な強い雨や雷雨が起こりやすくなりそうです。

本州付近に停滞する前線に向かって湿った空気が流れ込むため、雷雲が発達しやすくなるでしょう。午前中は晴れ間の出る所が多くなりますが、東北南部や北海道の北部では雨の降る所がありそうです。日本海側では昼ごろから雨が降りやすくなり、雷を伴って激しく降る所もある見込みです。関東から西の太平洋側も、急な強い雨や雷雨の所があるでしょう。関東の平野部にも、内陸から雨雲が流れ込む可能性があります。夜は北日本で雨の範囲が広がりそうです。

日中の気温は関東から西で35℃前後と、厳しい暑さが続きます。名古屋は37℃、甲府や岐阜で36℃、前橋や大阪は35℃の予想です。東京は33℃と、きのうより少し低くなりますが、湿気が多く蒸し暑くなりそうです。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌:28℃ 釧路:22℃

青森:28℃ 盛岡:29℃

仙台:28℃ 新潟:30℃

長野:32℃ 金沢:32℃

名古屋:37℃ 東京:33℃

大阪:35℃ 岡山:35℃

広島:34℃ 松江:30℃

高知:34℃ 福岡:34℃

鹿児島:34℃ 那覇:33℃

あすは日本海側から雨の範囲が広がって、雨脚の強まる所もあるでしょう。太平洋側もあちこちで雷雨が起こりやすく、木曜日は関東などの太平洋側にも雨の範囲が広がりそうです。木曜日から金曜日にかけては雨で厳しい暑さが少し和らぎますが、日曜日から月曜日にかけては関東から西で再び35℃近くまで上がる見込みです。