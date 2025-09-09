サーティワン「人気No.1」フレーバーは？　かつては「ミレニアム」という名前でした

アイスクリームはコンビニやスーパーなどで販売され、その種類は数えきれないほど。とても身近なスイーツといえますが、食べる人のワクワク感を引き出しながら提供しているのは、サーティワン アイスクリーム（以下、サーティワン）の特徴でしょう。

毎月必ず新作と季節によって期間限定の味が並び、その数は32種類。その中でも圧倒的な人気を誇るのが2025年で発売から25年になる「ポッピングシャワー」です。まずはこのフレーバーの誕生や、どのようにして人気フレーバーになったのかをB-R サーティワン アイスクリーム株式会社にお聞きしました。

圧倒的人気ポッピングシャワー。実はアメリカでの開発フレーバー

サーティワンが販売するアイスクリームの中で、圧倒的な人気を誇るのが「ポッピングシャワー」です。もはやサーティワンのアイコンにもなっているフレーバーですが、実は日本で開発されたフレーバーではありません。1999年12月、ミレニアムを迎える時期に向けアメリカで開発・販売され、2000年1月1日から日本でも販売されました。

当時の名前は「Pop Rock In the Millennium〜ミレニアム〜（以下、ミレニアム）」。3ヶ月の期間限定で販売されたアイスクリームでした。でもこの「ミレニアム」、発売日の2000年1月1日からとんでもなく売れたのです。当時は1月1日はお休みしている店も多く、元旦から営業するサーティワンではこの日に売れやすい傾向がありました。でも「ミレニアム」は元旦に品切れになるほど。なぜこれほど売れたのかと考えると、おそらく食べた人の口コミなのでしょう。CMも流さず、当時はSNSもありませんから、今のような拡散力はありません。それでも爆発的に売れ、2週間で品切れになるほどでした。

ここまで人気ならすぐに生産をして販売すればいいのでしょうが、輸入原料調達の関係ですぐに再開することもできません。安定した供給ができるようになってはじめてシーズンフレーバー（期間限定のフレーバー）として再販することになりました。

定番フレーバーになったのは2002年9月。名前を「ポッピングシャワー」に

2000年6月に期間限定で「ミレニアム」が再販された後も、売れ行きは好調。そのためなかなか期間限定から外すことができず、結果的に2002年まで販売されていました。この時期になるとミレニアムの話題も薄れてきたため、名前を「ポッピングシャワー」に変更。そして2002年9月から定番フレーバーの仲間入りをしました。2008年からはサーティワンで最も売れるアイスクリームとなり、現在も人気No.1の座は譲っていません。

ポッピングシャワーに次ぐ人気「ラブポーションサーティワン」

2025年に行われた「サーティワン #推しフレーバー総選挙2025」でトップになったのは「ラブポーションサーティワン」。ポッピングシャワーが殿堂入りをしたこともあり、前回に続きトップに立っています。

この人気フレーバーももともとはアメリカで開発されたものです。ハートのお菓子が入っているため、バレンタイン向けのフレーバーとして2006年2月に日本で販売をスタートさせています。

「ラブポーションサーティワン」はアメリカでつけられた名前です。日本では分かりにくいこともあり、ラブポーションを「恋の媚薬」という意味に訳しました。このキャッチーなネーミングもあいまって人気もどんどん高まっていきました。

サーティワンのアイスクリームは、ネーミングも特徴的です。アイスクリームの味や色だけではなく、名前も商品の特徴であり良さと考えているからです。何が入っているかわかるものは商品にとって大切なことなのでしょうが、逆に何が入っているかがわからないが、なんだか楽しそう。そう思ってもらうこともサーティワンの戦略です。

新作1種、期間限定10種を毎月販売。フレーバー開発の裏側

サーティワンでは常に32種類のアイスクリームを店頭に並べています。新作が1種類、期間限定が10種類、定番が20種類、そしてお店が独自に選ぶセレクトフレーバーが1種です。新作と期間限定は毎月必ず販売されていますが、意識するのは季節なのだそう。

発売するフレーバーは、遅くても半年前までには確定させています。原材料や生産工程を考えると、このくらいの時間は必要になります。

一方で長年あたためられてきたアイデアもあるそう。例えば、2025年2月に発売になった「ハイカラ抹茶あんみつ」です（現在は販売していません）。寒天風ゼリーが使用されるのは、サーティワン初のこと。凍らせても寒天の食感を残すのは、そう簡単にできることではありません。開発にどれほどの時間や労力がかかったのかは食べる側はあまり気にしませんが、「サーティワン初」というワードが出てきたら、かなりの歳月をかけて作られたものと考えてもよいのかもしれません。

32種類が並ぶサーティワン。その大きな意味

常に32種類のフレーバーが並んでいると、購入側からすれば選択肢が増えるということです。仮にダブルを注文するとなれば、「新作は食べるとして、後はいつもの定番フレーバー」「期間限定を2種」というように、いろいろな組み合わせが作れてしまうのです。また「次はこの2つにしよう」と思えば、来店のきっかけが生まれていきます。

逆にサーティワンからすれば、チャレンジフレーバーを発売しやすくなります。万一思ったように売れなかったとしても、他の31種でカバーができます。これがもし10種しかないような状況だったら、チャレンジフレーバーを出すのは難しいのでしょう。

時にサーティワンでは「チャレンジだな」と思うようなフレーバーが販売されていますが、それができるのは32種をラインアップするからこそ。食べる側からすると、ちょっと多くて困るという声もありそうですが、実は悩むのさえも楽しいことなのです。

ちなみにですが、サーティワンにはテイストスプーンというものがあり、全てのフレーバーの試食ができるようになっています。サーティワンのアイスクリームは決して安いものでありません。失敗しないためにも、テイストスプーンを活用してみては？

サーティワンが支持される理由

新作が出るとネットでも話題になるサーティワンですが、年間でどのくらいアイスクリームを販売しているのでしょうか。シングルのレギュラーサイズで換算すると、その数は約1億4000万個。（2024年 年間レギュラー換算実績個数）

なぜこんなに売れるのかと質問したところ、「フレーバーを楽しんでいただけているから」という答えが返ってきました。

サーティワンで販売されているのはアイスクリームですが、それ以外に「楽しさ」も提供しています。選ぶ楽しさもそうですが、テイストスプーンでより多くのフレーバーを楽しんでもらい、今日のお気に入りを決めてもらう。そして次につなげていくという企業としての戦略があります。でも、その核心にあるのは「ワクワク感」なのでしょう。

対面での販売にこだわるのも、目の前でアイスクリームがスクープされるのを見られるのも、食べる人にワクワクを提供するため。だからこそ、アイスクリームを手渡された人がみんな笑顔になるのです。

アイスクリームケーキで新たなビジネスチャンスを

サーティワンは2024年12月に「31 PÂTISSERIE（サーティワン パティスリー）」というアイスクリームケーキを発売しました。その背景には、通常のケーキは様々なシーンで食べることが多いですが、サーティワンのアイスクリームケーキは誕生日や記念日での購入がほとんど。もっと他のシーン、例えば手土産や自分へのご褒美などでもアイスクリームケーキを楽しんでもらえるのでは？という考えがあったそうです。

「31 PÂTISSERIE」は層の美しさが肝になっています。ケーキを食べる人は、味だけではなく断面の層の美しさも重要視します。例えばスポンジケーキも、スポンジとクリーム、フルーツなどたくさんの層があるからこそ美味しそうに見えますし、実際いろいろな味を堪能できます。「31 PÂTISSERIE」もそれを目指し、何層にもなるようにアイスクリームやホイップクリーム、スポンジケーキやナッツなどを重ねています。

サーティワンはただアイスクリームを販売する企業ではなく、楽しさやワクワク感も供する企業です。「ユニークなフレーバーが出てきたよ」と思うこともありますが、それを出せるのも32種類のフレーバーを並べるサーティワンの強さ。来月も、再来月もその先も、新作と期間限定のフレーバーは登場します。その中には、新たなお気に入りリストに入るフレーバーがあるのかも。新たな出会いを見つけに行ってみてはいかがでしょう。

