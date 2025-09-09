「ダメな社員は切ればいい」と豪語したワンマン社長の末路…悪いのは本当に「社員」なのか？

私は企業の管理職トレーニングを10年以上手掛けてきました。管理職とひとくくりにしても、なりたてほやほやの若手リーダーから老舗企業のベテラン経営者まで様々です。令和になっても未だに「ワンマン社長」は存在します。しかし、「ワンマン社長」そのものがいけないのでしょうか？ 「ワンマン社長」と言われた2人の話を元に、2回にわたって、これからのリーダー像について考えてみましょう。

あるワンマン社長の「ズレた価値観」

「人の問題は、“切れば済む”と思っています」

ある日の面談で、クライアントであるA社の社長が開口一番にこう言いました。

「この会社、優秀なやつは残ってるんです。でも“悪影響を及ぼす社員”は切っていかないと、チームが腐るんです」

彼が経営するのは、全国に数百店舗を展開するA社。積極的なM&Aで組織化・拡大に成功した、いわば“成長企業”の象徴です。

ただ、話を聞いていて感じたのは、社員に対するまなざしが一方通行だったことでした。

「人を育てるより、替えた方が早い」

「辞めてもらっても構わない。僕より社員のためです」

彼に悪意はありません。むしろ情熱的で、信念もあります。

育てたいと思う社員には研修を受けさせ、ポジションを与え、学ぶ機会とチャンスを与えています。

一方、悪影響を及ぼす社員にはその人の本質を聞こうとせず、丁寧な指導も行うことなく退職に追い込んでしまう。

腐ったみかんの方程式のように、腐った社員は他社員に悪影響を及ぼすからとっととやめてほしいと。

価値観が“今の時代”とはズレていたのです。

「腐ったみかん」は切ればいいのか？

「成長＝排除による最適化」という旧来の経営スタイルが、いつしか組織を閉塞させているように、私には見えました。

「自分で考える社員が少ない」

「会議での発言が少ない」

と、社長は社内の課題をたくさんあげるものの、それは全て社員が悪いと思い込んでいました。

「本当に社員が悪いのでしょうか」

私が問うも、社員が悪い、の一点張りです。

社長の方針に理解がなければ全てダメだと思い込んでしまい、人の成長に期待することができませんでした。

しかし、とても勉強熱心で会社をよくするためにとあの手この手でコンサルを入れたり、外部から優秀な人材を引っ張ってきたりと継続性や一貫性に乏しいのも事実でした。

変化の激しさについていけない社員や、ネガティブワードを口にすれば腐ったみかんと認定される。

社長の「ワンマン」さがあるが故に、社員たちは自分で考える力を失い、会議で発言すれば否定されるのが怖くて発言できなくなっていることに社長自身が気付くことはありませんでした。

その後もA社はM&Aにより社員数は増加し続け、表面上は社員数も売り上げも拡大傾向に見えます。

しかし、社内では社長の独断による新たな施策に振り回され、疲弊が進み、人を採用しても辞めていく負のループは続いているようです。

後編記事〈たとえ「ワンマン社長」でも社員がついていきたい人の条件…「令和のリーダー」に必要なもの〉では同じワンマンでも、まったくタイプが違う社長の事例を元に、「令和のリーダー像」を考えていきます。

