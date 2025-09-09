248万円で買える！ トヨタ新型「アクア」がスゴイ！ 最上級より「50万円以上」オトク＆「リッター34キロ超え」の低燃費が魅力！ 「デザイン大幅刷新」で“快適装備や安全性能”も進化した「最安モデル」とは？

唯一250万円以下で買える最安モデル

トヨタは2025年9月1日、コンパクトカー「アクア」の一部改良を行い、同日より販売を開始しました。

今回の改良では、エクステリアデザインを刷新したほか、快適装備の機能向上や先進安全装備の追加を実施し、商品力を大幅に高めています。

【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”新型「アクアX」です！（30枚以上）

そんな進化したアクアのなかで、最も手頃なエントリーモデルはどのような仕様なのでしょうか。

唯一250万円以下で買える！ 気になるエントリーモデルの仕様とは？

アクアは2011年に誕生したハイブリッド専用のコンパクトカーです。

国内トップクラスの燃費性能を誇り、初代モデルは累計でおよそ1240万トンのCO2削減に貢献してきました。

現行の2代目は2021年7月に登場。GA-Bプラットフォームを採用し、ホイールベースを50mm延長することで、後席の快適性と利便性を向上させました。

また、駆動用バッテリーには「バイポーラ型ニッケル水素電池」を採用し、出力を約2倍に高めるとともに、EV走行可能な速度域を拡大。

さらに、アクセルペダルだけで加減速をコントロールできる「快感ペダル」も搭載しています。

そして登場から約4年後となる2025年9月1日、初の大幅な一部改良が行われました。

エクステリアでは、最新のトヨタ車に共通する「ハンマーヘッドフェイス」を採用。

横方向に広がるシャープなランプが精悍で先進的な印象を与えています。

ボディカラーには新色を追加。モノトーンでは「マッドバス」「グレイッシュブルー」、ツートーンでは「マッドバス×ブラックマイカ」「グレイッシュブルー×ブラックマイカ」「クリアベージュ×ブラックマイカ」が新たに設定されました。

さらに、インテリア装備の改良や安全装備の強化など、幅広い点で進化を遂げています。

そんなアクアには、複数のグレードが用意されていますが、通常購入できるラインナップのなかで最も手頃な価格のグレードが「X（2WD）」です。

ボディサイズは全長4080mm×全幅1695mm×全高1485mm、ホイールベース2600mmと扱いやすく、5人乗車が可能。

エクステリアに関して、最上級モデル「Z」ではフロント中央部にLEDセンターランプを装備しますが、Xを含むその他のグレードではシルバーガーニッシュ仕様となります。

ホイールは15インチの樹脂製キャップ付きスチールホイールを装着。

ボディカラーはモノトーン9色から選択可能です。

インテリアは「ヤリス」と比べてもクリーンで上質な仕上がりとなっており、インテリアカラーはブラックで、シートはファブリックを採用。

ステアリングは上位グレードが本革巻きなのに対し、Xではウレタン仕様です。

一方で、ディスプレイオーディオやオートエアコンを標準装備している点は魅力的。

さらに全車にデジタルメーターと7インチのマルチインフォメーションディスプレイを搭載。

X向けのディスプレイオーディオは画面を8インチに拡大し、最新のコネクティッドナビに対応しています。

安全面では、全車にブレーキホールド機能付き電動パーキングブレーキを採用。

ブレーキホールドをオンにしたままエンジンを停止しても、次回の走行時に同じ設定が自動で適用される仕様です。

また、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」も進化。

衝突被害軽減ブレーキ「プリクラッシュセーフティ」では検知対象にバイクを追加し、出会い頭の衝突回避機能を強化。

さらに「ドライバー異常時対応システム」や停車時の揺れを抑える「スムーズストップ」を標準装備としています。

加えて、車両を真上から見下ろしたような映像を表示できる「パノラミックビューモニター」も全車標準装備。

Xではオプションでバックガイドモニターに変更することも可能です。

パワートレインは、1.5リッター直列3気筒エンジンにモーターを組み合わせたハイブリッドシステムを搭載。

トランスミッションはCVT、駆動方式はFF（2WD）で、燃費性能はWLTCモード34.3km／Lと、全モデルの中で最も優れています。

なお、価格（消費税込み、以下同）は248万6000円。最上級モデル「Z（E-Four）」の302万2800円と比べると、53万6800円の差があります。

ちなみに、法人様や個人事業主向けにサブスク「KINTO Unlimited」で提供される専用グレードとして「アクア U」が今回の改良で設定され、価格は「アクア X」より安価な243万2100円から263万0100円で展開されています。