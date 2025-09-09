解散も辞さない構えで続投に意欲を見せてきた石破茂首相が退陣を表明した。事実上のリコールとなる自民党総裁選の前倒しが決まりそうな情勢の中でのギリギリの辞任表明。最後に引導を渡したのは、盟友関係にあると言われてきた小泉進次郎農水大臣だった。

顔が脂ぎっていく一方だった

「久しぶりに総理のスッキリした顔を見ました。1カ月くらい前まではやる気満々な様子でしたが、反石破包囲網が狭まる中、徐々に元気がなくなっていった。7月25日に長野県で経団連主催の会合に出席した際に足をひねって以降、足を引きずっていたし、顔が脂ぎっていく一方で見ている方もつらかった」

辞任を表明した途端、スッキリした表情を見せた石破茂首相

こう語るのは石破氏を間近で取材し続けてきた政治部記者だ。9月7日午後6時から始まった退陣会見で、いつになく晴れやかな表情で「心残りはあるが新しい総裁総理にその先を託したい」と語った石破氏。

辞任の第一報が流れたのは午後3時過ぎだったが、会見が始まるまでの間、“一旦辞任し次の総裁選にまた名乗りを挙げるのではないか”といった観測も燻っていた。会見でそれを問われた石破氏は「出馬しません」と明確に否定した。

「最後まで続投したい気持ちはあったのでしょうが、もう心身が限界に達していたように思います」（政治部記者）

森山幹事長との意思疎通にも悩んでいた？

あれだけ続投に意欲を燃やしてきた石破氏を観念させた要因はなんだったのか。政治部デスクは「複合的な要因で詰んでいた」と語る。

「まず一番の要因は、当初よりも党内で石破おろしの風が強まり、総裁選前倒しが可決される可能性が高まっていたことです。地方票も47都道府県中25県連が賛成していると伝えられていました。政権を支える副大臣と政務官47人中30人超が賛成と伝えられていたこともボディブローのように効いていたと思います」

政権を幹事長として支えてきた森山裕氏との意思疎通にも悩んでいたのではないか、と続ける。

「最近、森山さんは周囲に『石破さんは何を考えているかわからない』とこぼすようになっていました」（同）

そして、切り札だった「解散カード」が切りづらくなる状況に追い込まれていた。5日、鈴木馨祐法務大臣が石破氏と会談し、総裁選挙の実施に賛成する意向を明かしたからだ。

「鈴木氏が解散の署名を拒否した場合は、鈴木氏を罷免して新たな法相を任命しなければならなかった」（同）

「私にそんなことをさせないでください」

自民党関係者は「署名を拒む閣僚は鈴木氏一人では済まなかった」と明かす。その一人が小泉進次郎農水大臣だったというのだ。

6日夜、小泉氏は菅義偉元首相とともに首相公邸を訪れ、石破氏と会談した。菅氏が30分で帰った後も一人残り、計2時間公邸から出てこなかった。

退陣会見で「菅氏と小泉氏からは何を言われたのか」と問われた石破氏は、「政治家同士の話をペラペラ話すようなことは断じて致しません」としながらもこう語った。

「小泉農林水産大臣はそこで多くを発言されたわけではございません。ただ、小泉さんが初当選をした当時、私は政調会長でございました。政調会長、幹事長、地方創生大臣と務めていく上において、内閣総理大臣と農林水産大臣という関係において、いろいろな議論を戦わせてまいりました。そこにおいて、彼が昨日積極的に発言したわけではありませんが、いろいろな発言の『示唆』があったということに尽きます」

いったい小泉氏は”積極的に発言せず”に何を“示唆”したのだろうか。

「最後に小泉さんは『このままでは私も総裁選前倒しに賛成を表明せずにはいられません』『私にそんなことをさせないでください』という内容のことを言って辞任を強く迫ったようです。鈴木氏ばかりでなく2人も閣僚が署名を拒否するようになっては、もはや解散カードも切れないと、続投を断念したのでしょう」（自民党関係者）

「小石河連合」と言われ、石破氏と盟友関係にあった小泉氏としても、引導を渡す役割を負わなければならなかったことは痛恨の極みだったに違いない。

デイリー新潮編集部