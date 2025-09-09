昨今、漫画家の原稿、アニメのセル画は貴重な文化財であり、美術品である――という評価を耳にするようになった。しかし、実態はというと、そういった品物の保存体制は充分にできあがっておらず、漫画やアニメの関係者ほど無頓着だったりするのである。ある古紙回収の業者が、筆者に語った言葉は衝撃的だった。【取材・文＝山内貴範】

【写真】「全ての漫画家の原画を保存したい」過去、デイリー新潮で訴えた漫画界の巨匠・里中満智子氏の姿と作品群

古紙の中から原稿を発見

「回収した古紙を仕分けしていたら、明らかに漫画家が出したと見られる“原稿”が大量に紛れ込んでいたのです。しかも、私でも知っているような有名な漫画家のもの。これは美術館が保存すべきではないか、古紙として扱っていいのかと非常に悩みましたが、通常の段ボールや新聞紙と同じ扱いにしてしまいました」

そのまま古紙として回収されてしまった原稿もあるという

プライバシーに関わることなので、その古紙回収業者が明かした漫画家の名前をここに記すことは控えておく。その漫画家は60歳を超える年齢であり、終活を見据え、ため込んでいた原稿を処分したのかもしれないが、同様の事例は今後起こり得る。連載で描いた数千枚にもなる原稿を持て余し、途方に暮れている漫画家が少なくないためだ。

現在の漫画界では、デジタルを使った作画が主流である。紙とペンを使ってアナログで描いている漫画家は、全体の数％ほどと考えられている。そんなアナログ派の漫画家を悩ませているのが、原稿の管理である。週刊連載を続けてきた漫画家は、1年も経てば数百枚もの原稿が手元に残る。その扱いも人によって様々なのである。

原稿を生涯大切に保管する漫画家もいたかと思えば、まったく無頓着で、押し入れに突っ込んでおいたり、ファンにあっさりあげてしまったりする漫画家が存在する。また、漫画家本人がどんなに大切にしていても、死後、遺族が処分してしまった例も実際にあった。

原稿を古書店に流す行為の是非

一部の古紙回収業者の間では、そういったものを発見した際に「これを再生紙にしてしまっていいのか」と惜しみ、古書店などに流す例もあるという。実際、少し前にとある漫画家の原稿がネット上で販売されていた例があったが、どうやら古紙回収の現場から出たものだということである。

古紙回収業者のそういった行為が良いのか悪いのかは、議論になるところである。廃品回収業者が芸能人から処分を依頼されたグッズを横流しして、騒動になったことは何度もあった。しかし、前出の古紙回収業者が原稿を扱った漫画家の名前を聞けば、ファンの間から「処分反対」「もったいない」という声が上がってもおかしくないだろう。

ある漫画家のもとには、「原稿を捨ててしまうならファンに分けて欲しい」という声が寄せられているようだが、そう簡単ではないようだ。自分の漫画の原稿であれば、販売することもできるだろう。しかし、原作がついていたり、ゲームやアニメを漫画化した作品の場合は、著作権の扱いが複雑なのである。

ゲームが原作の漫画は、関係者に連絡が取れなかったり、出版社のなかにも当時を知る人が既にいなかったりする。原稿を売るというパターンを出版社も想定していないため、編集者もアドバイスは困難だ。結果、どうすればいいのかと漫画家は悩んでしまい、売るにも売れずに処分してしまうケースがあるようだ。

原画展は空前の盛況

今、漫画家の原画展が大盛況である。各地の美術館や博物館はもちろん、百貨店でも開催されるようになった。手塚治虫や安彦良和などの巨匠はもちろんだが、「鬼滅の刃」の吾峠呼世晴、「カードキャプターさくら」のCLAMP、「乙嫁語り」の森薫など、幅広い世代の漫画家の原画展が開催されている。

その一方で、原画を保存する施設はどうか。「横手市増田まんが美術館」など一部に生まれているものの、国レベルの大規模な施設はできあがっていない。かつて、里中満智子氏のアイディアから具体化していた「国立メディア芸術総合センター」は、民主党政権やマスコミによって“国営マンガ喫茶”と揶揄され、2009年に頓挫してしまった。

当時は国民の間でも「漫画なんかに金を使うのは無駄」という意見が根強く、文化人からも同様の声が聞かれた。自民党議員の間でも、この事業に反対する声は少なくなかった。それから年月が経ち、その間に日本の漫画やアニメは世界に広まり、コンテンツビジネスに経済界も熱視線を送るようになり、人々の認識も変わったように思える。

近年、再び同様の保存施設の整備が具体化しているとは言うものの、いまいち盛り上がりに欠けている。既に海外に流出した貴重な原画やセル画も少なくなく、手遅れではないかという声も聞かれる。それでも、保存と併せて展示公開する施設ができれば、大きな観光資源にもなり得るだろうし、建設を推進すべきだと筆者は考える。

若手の支援と一緒に行うべき

ネット上には「古いものを守るよりも、若手に支援をすべきだ」という意見もあるが、そもそも若手の支援と原画の保存は一体となって行われるべきである。文化遺産を守るのは、それを権威付けし、ありがたがるためではない。先人が創ったものは、若いクリエイターにとって最高の学習教材なのである。だからこそ、海外は美術館や博物館の建設を進めてきたし、そういった施設をオープンにしてきたのだ。

日本は文化芸術立国を目指すというが、残念ながら、自国の文化を正当に評価できる体制が整っていないように思う。また、経済界からはやたらと漫画やアニメのコンテンツ産業が輸出産業だ、日本の誇りだなどという声が聞かれるようになったが、それも結局は海外で評価が高まり、儲かるようになったから叫び始めた印象がぬぐえない。

筆者は、これまで何度もコンテンツビジネスを推進する事業を手掛ける業者を取材してきた。しかし、ある業者は「金」「メディアミックス」「世界進出」などの言葉は盛んに口にし、「漫画やアニメは（映画やドラマと比べると）コストが掛からないため投資効果が大きい」と豪語していたものの、若手を支援しようとか、文化を大事にしようという言葉は口にしなかった。

漫画の原画やアニメのセル画のコレクターは、海外に急増している。今のうちに対策を講じておかなければ、それらの海外流出は一層加速するだろう。それでも、流出するならモノが残るのだが、価値が認められずに捨てられてしまっては悲劇としか言いようがない。貴重な文化財を後世に残すために、国民全体を巻き込んだ気運の醸成が急がれる。

ライター・山内貴範

デイリー新潮編集部