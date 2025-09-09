逆転ＣＳ諦めん！広島・坂倉将吾捕手（２７）が８日、残り１８試合での巻き返しを誓った。９月は１勝５敗と苦しいスタートとなった中、「主力と言われている選手がもうひと踏ん張りしないと」ときっぱり。若いチームにとっては短期決戦を戦う経験も大きな財産になると前を向き、扇の要が先頭に立つ。

サングラス越しの表情に坂倉の強い思いがにじんでいた。９月に入り、チームは１勝５敗と苦しい戦いが続く。それでも、発する言葉に悲愴（ひそう）感はない。残り１８試合。逆転でのＣＳ進出を決して諦めてはいない。「カープらしい野球で勝ち星を積み上げていくだけです」。静かな闘志を胸に前を向いた。

ここ数試合目立っているのが守備、走塁のミスだ。７日・阪神戦（甲子園）の二回無死一、三塁の高寺の左犠飛では、二塁へのベースカバーが遅れ、一走・木浪の二進を許すなど、記録に残らないミスが勝ちきれない流れを生んでいる。

今こそ原点に戻るべきだと、坂倉は強く感じている。「どうしても技術の話になると、コンディションの影響もあるし、できないことも出てくる。でも、やろうと思えば誰でもできることをどれだけ徹底できるか。ここからはワンプレーが命取りになる。しっかり準備して戦いたい」と当たり前のことを当たり前にやる重要性を説いた。

プレーだけはない。坂倉はベンチスタートの試合でも投手がマウンドを降りると、真っ先に立ち上がって先頭で出迎える。「誰でもやればできることを怠って懲罰交代になったこともあった。だからこそ、自分から率先してやるようにしています」と凡事徹底を背中で示し続けている。

もちろん自身の成績にも満足感はない。直近２試合はスタメン落ち。９月は打率・１１１と自慢の打撃センスは影を潜めている。「主力が結果を出さないとチームは沈んでいくだけ。自分を含めて主力と言われている選手が、もうひと踏ん張りしないと」と正捕手の自覚をにじませた。

若いチームにとっても、短期決戦を経験したいところ。「負けたら終わりという試合をシーズン中に経験するのはなかなかない」とした上で、「だからこそ１球の重みを感じられる。こういう場面でしか得られない成長もあるんで」と力を込めた。

９日からは敵地で５・５ゲーム差の２位・巨人との３連戦。初戦を落とせば自力でのＣＳ進出の可能性が消滅するという正念場を迎えている。「どのチームもＣＳを目指している中で後れを取らないように」と坂倉。背番号３１が崖っぷちのチームを再び上へと押し上げる。