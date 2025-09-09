民謡の歌い手で、大人に加えて子どもにも指導する大分県日田市の吉冨今日子さん（49）が、民謡愛好家の全国組織の一つ、日本郷土民謡協会（本部・東京）の功労章を受けた。協会と民謡界の発展に貢献したことが認められた。日田市内で記念祝賀会があり、地元や九州各地から駆けつけた約160人の関係者が受章を祝った。

吉冨さんは9歳で民謡を始め、歌い手として日向木挽唄全国大会（宮崎県）など全国各地のコンクールで優勝。10年前からは、日田市に民謡教室を開いて指導者の道も歩む。2019年には大分、佐賀、熊本3県を束ねる日本郷土民謡協会中九州地区連合会を設立し、会員や、教える子どもらは約170人に上る。

日田市三本松でガソリンスタンドを夫と経営する傍ら、協会本部では21年に評議員、23年に理事に就き、現在2期目。8月末にあった記念祝賀会は、地元や3県の有志でつくる実行委員会が、理事就任のお祝いも兼ねて主催した。

祝賀会では、協会の加藤訓理事長が吉冨さんに功労章の賞状を贈り、40代での受章と理事就任は異例だと称賛。「協会や九州の民謡のため、いちずに取り組んだ結果。子どもの育成にも力を入れており全国の民謡のため、ますます頑張って」と激励した。

お祝いの花束を受け取った吉冨さんは「民謡界を諦めず、どうにか次の世代に渡したい。皆さんの力を借りながら頑張っていく」とあいさつ。「津軽よされ節」や「牛深ハイヤ節」で歌声を披露し、盛んな拍手が送られた。

（稲葉光昭）