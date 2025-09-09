石破茂首相の退陣表明から一夜明けた8日、長崎県政界では与党関係者が「自民党の分裂回避のための判断」と理解を示す一方、野党からは党内政局の末の退陣劇を「国民不在」と批判する声が上がった。九州新幹線西九州（長崎）ルートの整備を「国の責任」と言及した首相が退くことによる議論停滞を懸念する意見もあった。

同日開会の県議会本会議を終え、記者団の取材に応じた大石賢吾知事は、首相の地方創生への取り組みや米国のトランプ関税対応を「国民のため、大変尽力してくれた」と評価。自民党の次期総裁については「地方に目を向ける体制を作ってほしい」と求めた。

首相とは4日に官邸で西九州新幹線の整備に向けて面会したばかり。7月の参院選で長崎入りした首相が整備方針が未定の新鳥栖−武雄温泉について「国の責任」と言及したことに触れ、「心強い言葉だった。流れが途切れないように整備実現に向けて努力していく」と話した。

自民県連の中島浩介幹事長は、総裁選前倒しを巡る党内対立の激化を念頭に「党の分裂を避けるために総合的に判断したんだろう」と推測。決断時期については「本人のタイミング。どうこうは言えない」と述べるにとどめた。

「苦渋の決断」とおもんぱかったのは公明党県本部の宮本法広幹事長。与党は政治不信を背景に参院選で大敗しており、「次の総裁には政治とカネ問題の決着など、国民に寄り添った政治を望む」と期待した。

野党は批判を強めた。立憲民主党県連の山田朋子代表は、世論調査で石破内閣の支持率が上昇傾向にある中での退陣表明に「『石破降ろし』に明け暮れる自民と、民意との隔たりを感じる」と指摘。総裁選直後の衆院解散を警戒して「早急に勝てる体制づくりを進める」と強調した。

国民民主党県連の中村泰輔幹事長は「タイミングが遅すぎだ」とする一方、新幹線の長崎ルート整備が「（総裁交代で）意思決定が遅くなることへの心配はある」と語った。

（一ノ宮史成、貞松保範）