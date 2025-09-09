2020年7月の熊本豪雨を受けて、国が球磨川の支流・川辺川（熊本県相良村）に計画する国内最大の流水型ダム建設を巡り、国土交通省は5、6の両日、土地収用法に基づく事業認定手続きに伴う公聴会を人吉市で開いた。2日間で計28組の公述人が登壇。市民団体や川漁師ら22組が、事業に反対する意見を陳述。流域首長や地元選出の県議、河川工学が専門の大学教授ら6組が賛成意見を述べた。

事業認定手続きに伴う公聴会は、今回が初めて。意見は、国交相が事業認定の可否を判断する際の参考にする。

28組の公述人は、事前に申し出があった52組の中から国側が選んだ。15分と30分の持ち時間で意見を陳述。公聴会は2日間で計約15時間に及び、延べ約300人が傍聴した。

意見陳述した市民団体や川漁師たちは「費用対効果が低く、公共の利益につながる事業ではない」「流水型ダムでは川辺川の清流も、命も守れない」と事業反対を訴えた。賛成意見では、球磨川流域12市町村でつくる「川辺川ダム建設促進協議会」の会長を務める人吉市の松岡隼人市長が「命と自然を守る流水型ダムの早期建設をお願いする」と述べた。

流水型ダムについて、国は27年度中のダム本体着工、35年度の完成を目指している。事業認定されれば、任意交渉による取得が困難になった場合、県収用委員会の裁決を経て用地や漁業権の収用が可能になる。8月現在、国は1203件の用地のうち99％を取得済み。残りは10件程度という。

6日の公聴会終了後、市民団体と川漁師らは合同で、国側はこれとは別に、それぞれが記者会見した。

川辺川を守りたい女性たちの会（熊本市）の原育美代表は、熊本豪雨の被災住民ら24組が意見陳述を認められなかったことを批判。「多くの人が『意見を言いたかった』と悔しい思いをしている。意見を聞くための公聴会ではないのか」と指摘した。

川辺川ダム砂防事務所の熊谷隆則副所長は会見で「用地取得は事業認定にかかわらず、任意での取得に努めたい」と述べた。

公述人を絞ったことについて、国交省の土地収用管理室は取材に「土地収用法施行規則の規定では、申し込みが多数の場合は公述人数を制限できるとされている」と説明。「同じような質問もあり、なるべく重複しないよう選定した。地域性も配慮した」と理解を求めた。

（古川剛光）