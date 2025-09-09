長崎県議会の9月定例会が8日開会し、11億6964万円を増額する本年度一般会計補正予算案など15議案を上程した。大石賢吾知事は提案理由の説明の中で、韓国の格安航空会社（LCC）エアプサンによる長崎−釜山線の臨時便の運航が決まったことを明らかにした。

補正予算案には、果物や野菜に産卵して食害をもたらす害虫「ミカンコミバエ」の駆除費用に2億4千万円を計上。東京都にあるアンテナショップ「日本橋 長崎館」のリニューアル工事の設計費用440万円などを盛り込んでいる。

大石氏は、長崎空港と釜山市の金海国際空港を結ぶインバウンド（訪日客）向けの臨時便が10月に8往復運航されることも報告。300万人超の経済圏を持つ同市との定期便の開設に取り組む考えを示し、「インバウンド需要を取り込み、県内経済を活性化させる」と強調した。

会期は10月6日までの29日間。一般質問は9月16〜18日。

◇

8日は議会運営委員会も開かれ、野党系3会派が提出した大石氏の政治資金問題に関する調査特別委員会（百条委員会）の設置を求める動議を定例会最終日の10月6日に採決することを決めた。

（一ノ宮史成、貞松保範）