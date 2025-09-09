佐賀県鳥栖市立図書館に新しい移動図書館車「とりこさん号」が登場し、巡回が始まった。絵本作家ヨシタケシンスケさんのイラストをあしらった黄色い軽トラックで、市立小中学校12校を月1回のペースで訪問し、本を貸し出す。

市の図書館車は2台目で、ヨシタケさん仕様車の導入は九州で2例目。昨年11月に県PTA連合会から720万円の寄付を受け、市教育委員会と鳥栖地区小中学校PTA連合会で活用法を協議し、購入を決めた。車の名前は市立図書館児童室のキャラクター「ほんのとりこさん」にちなむ。

図書館車は荷台の両側面を開くと本棚が現れる構造で、約500冊の本を運べる。「日本中のすべての人が図書館を使えるようにしたい」という願いを込め、海や山を越えて本を届ける図書館車などが車体に描かれている。

2日に市立図書館で出発式があり、向門慶人市長は「インターネットの時代でも読書は心の豊かさを醸成するのに大切だ。一人でも多くの児童に一冊でも多く本を読んでもらうきっかけになればと思う」と話した。

図書館車はこの日、鳥栖北小を訪問。2年生約120人が楽しそうに本を選び、借りていた。2年の藤田陽まりさんは「車の図書館を実際に見るのは初めて。いろんな本がありそうでワクワクする」と目を輝かせた。同小司書の岡本はるよさんは「友達とワイワイ話しながら本を選ぶのは、イベントとして楽しい」と歓迎した。子どもたちの様子を見守った鳥栖地区小中学校PTA連合会の大石友和顧問は「こんなに喜んでくれて本当に良かった」と顔をほころばせた。

（前田絵）