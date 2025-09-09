佐賀県の多久市民は継続より、「市政刷新」を選んだ。7日投開票された市長選で全国最多8選を目指した現職の横尾俊彦氏（69）は与野党の国会議員の支援を受け、各種団体から推薦を受ける組織戦を展開したが「まさか」の結果に。「完全無所属」を貫き選挙戦を制した無所属新人で元市議の香月正則氏（53）は一夜明けの8日、「雲をつかむような選挙。ずっと手探りの状態だった」と振り返りながらも、28年ぶりの市政交代に決意を新たにした。

「私の訴求力に足らざるところがあった。申し訳ございません」。7日深夜、落選の報を受け、横尾氏は同市内の事務所で、頭を下げた。壁には与野党の国会議員らの為書きや各種団体の推薦状が並ぶ。組織力で勝り「負けるはずがない」（陣営関係者）と考えていた選挙。横尾氏は記者団に「なんでなんでしょうね」とこぼした。

団体・企業回りを徹底し、各地で7期28年の実績をアピール。交流サイトでの発信にも注力し、全世代への浸透を図った。万全に見えた体制。ただ一つ、懸念していた「多選」については、「怠惰や傲慢（ごうまん）になると一般的には言われているが、そうならないように努めてきた」と強調していた。

一方、香月陣営によると、横尾氏を名指しした多選批判よりも、完全無所属として「市政を変える」と強調し、政策を訴える戦略を取った。後援会長の川浪良紀さん（69）は「最後まで手応えは感じなかった。勝因を挙げるとすれば、市議時代から寄り合いや草刈りなどで地域をくまなく回った積み重ねや、市民目線の言葉が有権者に響いたのではないか」と分析する。

香月氏に1票を投じた同市の女性（50）は「香月氏は市民の声を聞いて何か変えてくれそうだった。マンネリから抜け出すラストチャンスだった」と語り、前回選挙では横尾氏に入れた50代男性も「現職は頑張ってくれていたが今のままじゃ多久市は変わらない」。

「逆風は感じてなかった。相手が見えない選挙だった。これまで選挙してきたがこんなのは初めて」と、既存政党や勢力を見限り、変化を求める市民の動きをつかめなかった横尾陣営関係者。推薦した立民県連関係者は「組織力が弱まっていることを実感した選挙だった。本来の『草の根』の選挙運動が組織戦に打ち勝った。われわれも学ばないといけない」と話す。

（竹中謙輔、才木希）