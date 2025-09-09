専制主義的な国家が結びつきを強め、戦後の国際秩序が揺らぐことがあってはならない。日本や米欧が中心となって、自由や民主主義を堅持する動きを強めたい。

中国が「抗日戦争と世界反ファシズム戦争勝利80周年」の記念行事と軍事パレードを北京市中心部で行った。

世界が注目したのは、習近平国家主席の両脇にロシアのプーチン大統領、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）朝鮮労働党総書記が並んだ場面である。

中ロ朝の首脳が北京で軍事パレードを観覧するのは66年ぶりという。いずれも厳しい関係にある米国のトランプ政権を念頭に、結束をアピールした格好だ。

主賓格のロ朝のほか、ロシアのウクライナ侵攻を支援するベラルーシ、核問題で緊張が高まるイラン、ミャンマー軍政など対中関係を重視する20カ国超の首脳が集まった。

習政権の狙いは、中国と歩調を合わせる国々で新たな国際秩序を構築することにあるようだ。

中国と同様に第2次世界大戦の戦勝国である米国や欧州主要国の首脳の姿はなく、民主主義陣営との分断の深さが浮き彫りになった。

軍事パレードでは、核弾頭を搭載できる弾道ミサイル、無人機などの国産新型兵器が公開された。多数の最先端兵器を披露し、中国軍の力を誇示するかのようだ。

習氏は演説で「世界一流の軍隊建設を加速し、国家の主権と統一、領土の一体性を断固として守る」と述べた。

中国が「独立勢力」と見なす台湾の頼清徳政権に圧力をかける狙いだろう。台湾海峡一帯の緊張を高めることがないよう強く自制を求める。

軍事パレードには、旧日本軍に立ち向かった中国共産党の姿を強調し、統治の正統性を自国民に示す目的もある。

習氏は演説で、日本を直接的に批判しなかった。対米関係が改善しない中で、日本との関係を安定させるための配慮だろう。

一方で国営メディアは連日のように抗日戦争にちなんだ番組を流し、国威発揚を図っている。国民が感化され、対日感情を悪化させることが気がかりでならない。

日本は戦後80年を平和国家として歩んだ。習氏が演説の通りに「平和発展の道を堅持する」のであれば、連帯すべき相手は日本ではないか。

国際規範を軽視し、武力で領土や政治の現状変更を試みる国々と手を携えることが、平和への道ではあるまい。

憂慮されるのは、中ロ朝に対抗する民主主義国の結束が弱いことだ。要因は多国間協調に後ろ向きなトランプ米政権にある。

日本は法の支配を重んじる欧州や新興国と連携し、米国に協調を働きかけるべきだ。

ロシアや北朝鮮との首脳会談は困難なだけに、中国とは緊密な意思疎通を保っておきたい。国際社会の亀裂を埋める外交努力も必要だ。