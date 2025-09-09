STVニュース北海道

札幌市中央区の中島公園周辺に建設される、大規模な国際会議などができる施設「ＭＩＣＥ」の完成イメージ図が公開されました。

開業は２０３３年度を見込んでいます。

２０３３年度の開業を見込む、大規模な国際会議などができる施設「ＭＩＣＥ」。

札幌市白石区にあるコンベンションセンターは３０００人程度の受け入れでしたが、新たな施設では最大５０００人程度が受け入れ可能になる見込みです。

建設予定地は、２０２７年２月末で閉館する札幌市中央区の「札幌パークホテル」敷地内北側です。

資材の高騰などで、事業費は当初想定していた３４１億円から大幅に膨らみ、５９２億円になる見込みです。

（札幌市　高木康文ＭＩＣＥ施設整備担当課長）「ＭＩＣＥで多くの人が札幌市に訪れることになる。宿泊や飲食など多岐の分野で活性化して経済効果が発生する」

札幌市は「ＭＩＣＥ」による経済波及効果は１０年間でおよそ５０００億円と推計しています。

後押ししているのは中島公園周辺の再開発です。

ＭＩＣＥ施設のすぐ隣にもホテルの建設が予定されているほか、周辺では２０２４年７月に外資系ホテル「コートヤード・バイ・マリオット札幌」が開業。

１０月１日には複合施設の「ライラックスクエア」も開業予定です。

ライラックスクエアは地上１４階建てで、商業施設やオフィス、ホテルが入ります。

（長南記者）「開業にむけて作業がすすめられているライラックスクエアには、２階にフードコート、こちらではくつろげるスペースになっています」

また、ビルは２階から８階までが吹き抜けとなっていて、開放感あふれるつくりです。

そしてー

（長南記者）「こちらのホテルで初公開というロビーなのですが、水をイメージした空間・火をイメージした空間・森をイメージした空間が広がっています」

９階から１４階までは外資系ホテルの「インターコンチネンタル札幌」。

ビル完成後にカメラが入るのは初めてです。

こちらは最高級のスイートルーム。

１６０平方メートルの広さで１泊４５万円からです。

ほかにも高級感漂うバスタブに、広々としたキッチンやウオークインクローゼットも備え付けられていて、長旅にも対応しています。

（長南記者）「すごいのはリビングだけではないんです。奥に抜けると別室に寝室があります。こちらからも豊平川と中島公園が見えるんです」

寝室の開放感あふれる大きな窓から一望できるのは豊平川。

客室は全部で１４９部屋。

価格は６万からで、すでに多くの予約が入っているといいます。

（インターコンチネンタル札幌　爲則泰二さん）「豊平川や公園の自然豊かな緑。そこから山が見えてとても美しい場所だと思った。（再開発で）新しくなっていくところに入ることができて幸運だと思う」

札幌の国際化と経済成長の期待がかかる「ＭＩＣＥ」。

工事開始は２０３１年度を予定しています。