札幌市中央区の中島公園周辺に建設される、大規模な国際会議などができる施設「ＭＩＣＥ」の完成イメージ図が公開されました。



開業は２０３３年度を見込んでいます。



２０３３年度の開業を見込む、大規模な国際会議などができる施設「ＭＩＣＥ」。



札幌市白石区にあるコンベンションセンターは３０００人程度の受け入れでしたが、新たな施設では最大５０００人程度が受け入れ可能になる見込みです。

建設予定地は、２０２７年２月末で閉館する札幌市中央区の「札幌パークホテル」敷地内北側です。



資材の高騰などで、事業費は当初想定していた３４１億円から大幅に膨らみ、５９２億円になる見込みです。



（札幌市 高木康文ＭＩＣＥ施設整備担当課長）「ＭＩＣＥで多くの人が札幌市に訪れることになる。宿泊や飲食など多岐の分野で活性化して経済効果が発生する」



札幌市は「ＭＩＣＥ」による経済波及効果は１０年間でおよそ５０００億円と推計しています。



後押ししているのは中島公園周辺の再開発です。

ＭＩＣＥ施設のすぐ隣にもホテルの建設が予定されているほか、周辺では２０２４年７月に外資系ホテル「コートヤード・バイ・マリオット札幌」が開業。



１０月１日には複合施設の「ライラックスクエア」も開業予定です。



ライラックスクエアは地上１４階建てで、商業施設やオフィス、ホテルが入ります。



（長南記者）「開業にむけて作業がすすめられているライラックスクエアには、２階にフードコート、こちらではくつろげるスペースになっています」



また、ビルは２階から８階までが吹き抜けとなっていて、開放感あふれるつくりです。



そしてー

（長南記者）「こちらのホテルで初公開というロビーなのですが、水をイメージした空間・火をイメージした空間・森をイメージした空間が広がっています」



９階から１４階までは外資系ホテルの「インターコンチネンタル札幌」。



ビル完成後にカメラが入るのは初めてです。



こちらは最高級のスイートルーム。



１６０平方メートルの広さで１泊４５万円からです。



ほかにも高級感漂うバスタブに、広々としたキッチンやウオークインクローゼットも備え付けられていて、長旅にも対応しています。



（長南記者）「すごいのはリビングだけではないんです。奥に抜けると別室に寝室があります。こちらからも豊平川と中島公園が見えるんです」



寝室の開放感あふれる大きな窓から一望できるのは豊平川。



客室は全部で１４９部屋。



価格は６万からで、すでに多くの予約が入っているといいます。



（インターコンチネンタル札幌 爲則泰二さん）「豊平川や公園の自然豊かな緑。そこから山が見えてとても美しい場所だと思った。（再開発で）新しくなっていくところに入ることができて幸運だと思う」



札幌の国際化と経済成長の期待がかかる「ＭＩＣＥ」。



工事開始は２０３１年度を予定しています。