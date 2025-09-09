“99のセクハラ”などが認定され、去年辞職した岐阜県岐南町の小島前町長が町議会議員選挙に2位で当選し、8日、取材に応じました。

◇

「当選証書、小島英雄さま。おめでとうございます」

8日、岐阜県の岐南町議会議員選挙の当選証書を受け取ったのは、小島英雄前町長（75）。

──セクハラ問題を受けても2位だった。

岐阜・岐南町 小島英雄 前町長（75）

「その思いは住民は僕を信用してくれた。その話はこれ以上しないでください」

町長時代に“99のセクハラ行為”を起こしたと認定され、去年3月に町長を辞職しましたが…。7日、定数10に対して16人が立候補する中、2位で当選しました。

調査報告書より

「町長室で打ち合わせをしていたところ『大変やな』と言って頭をポンポンと触られた」

「スカートを履いていた日、『その下は何か履いとるんか』と聞かれた」

こうした99の行為がセクハラと認定され、役場を去ってから1年半。住民の声を受け町議選に立候補し、当選を果たしました。

岐阜・岐南町 小島英雄前町長（75）

「議員としての活動を一生懸命やっていく」

──禊（みそ）ぎは終わった？

岐阜・岐南町 小島英雄前町長（75）

「はいはいはい」

◇

町民からは…。

岐南町民（20代）

「同じことを繰り返さなければいいかな」

岐南町民（50代）

「ショック。出馬も避けてほしかったのが本音」

岐南町民（80代）

「今回は再当選と思って。男気のある人じゃないですか」

◇

岐南町役場では、ハラスメントの被害者と認定された女性職員が今も働いているため、町は職員の保護を徹底するとしています。

（9月8日放送『news zero』より）