大谷翔平 千両役者の大活躍！菅野とのメジャー初対決で2打席連続弾！2打数2安打5度出塁でドジャース連敗ストップ



大谷翔平（c）SANKEI

＜2025年9月7日(日本時間8日)ボルチモア・オリオールズ対ロサンゼルス・ドジャース＠オリオールパーク＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平（31）が、敵地ボルチモアで行われたオリオールズとの3連戦最終戦に「1番・指名打者」で出場し、2打数2安打、2本塁打、3四球と5度の出塁を果たす大活躍で、チームの連敗を5でストップした。

大谷はオリオールズ先発の菅野智之投手とメジャー初対戦。2015年以来、10年ぶりの対決が実現。結果は大谷が菅野から2打席連続本塁打を放ち、大谷に軍配が上がった。

初回の第1打席、大谷は菅野の94マイルのシンカーを完璧に捉え、左翼席へ今季47号となる先頭打者本塁打。

これで今シーズン12本目の先頭打者本塁打とし、チームメートのムーキー・ベッツが持つドジャースの球団記録に並んだ。

さらに3回の第2打席では、内角の速球を豪快に捉え、今度は中堅席へ48号ソロ。菅野から2打席連続アーチを放った。

続くベッツも16号本塁打を放ち、ドジャース打線は序盤から主導権を握る。大谷は4回以降3度の四球を選び、勝利に貢献。5度の出塁を果たし、持ち味の選球眼でも存在感を示した。

一方の先発カーショウは5回3分の2を投げ、8奪三振2失点と好投（10勝2敗）。打線の援護を受けてドジャースは5対2で勝利し、連敗を5で阻止した。

これでシーズン成績を79勝64敗とし、地区2位のパドレスとの差を維持している。





大谷翔平 ペラペラ英語スピーチ！会見でも全米に衝撃！？



山本由伸 「明確にこれだという感覚が出ている」と好投に手応え 12勝目ならずも7回1失点無四球10奪三振

【一問一答】山本由伸 自身の役割について「いい先発がそろっているのでしっかり自分のことに集中する」

