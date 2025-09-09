米１０年債利回りは下げ続く 米インフレ指標に注目＝ＮＹ債券概況 米１０年債利回りは下げ続く 米インフレ指標に注目＝ＮＹ債券概況

米国債利回り（NY時間16:30）（日本時間05:30）

米2年債 3.491（-0.019）

米10年債 4.042（-0.033）

米30年債 4.692（-0.067）

期待インフレ率 2.357（-0.017）

※期待インフレ率は10年債で算出



きょうのＮＹ債券市場で米１０年債利回りは下げが続いた。市場はＦＲＢの９月ＦＯＭＣを前に今週発表のインフレ指標に注目している。先週金曜日の米雇用統計の弱さを受けて、利下げ期待が高まった一方、インフレは高水準での推移が見込まれている状況。



そのような中でイールドカーブのフラット化は続いており、２－１０年債の利回り格差は＋５５（前営業日：＋５７）まで縮小。



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

