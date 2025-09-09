NY原油先物10月限（WTI）（終値）

1バレル＝62.26（+0.39 +0.63%）



石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国が１０月から日量１６６万バレル規模の自主減産の解消を始めることで合意したものの、毎月の生産枠の引き上げ幅が日量１３万７０００バレルと、８月や９月の日量５４万７０００バレルと比較すると限定的であることが週明けの相場を押し上げた。ただ、サウジアラビアが１０月の公式販売価格（ＯＳＰ）を全ての地域で引き下げたことは重し。主要油種アラブライトのアジア向け価格は１ドル引き下げられた。市場予想のＯＳＰ引き下げ幅は０．６０ドルから０．９０ドルだった。



時間外取引で１０月限は上昇。一時６３．３４ドルまで上げたが、通常取引序盤にかけて失速すると６１．９５ドルまで上げ幅を削った。ただ、その後はプラス圏を維持して引けた。



