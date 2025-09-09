プロ野球セ・リーグは、7日に阪神が史上最速リーグ優勝を達成。その選手たちのタイトル争いが白熱しています。

打撃陣では、佐藤輝明選手が36本塁打と89打点で現在リーグ2冠。本塁打王ならば1986年のバース氏以来、球団39年ぶりとなります。ここ5年は巨人の岡本和真選手と村上宗隆選手の2人がタイトルを独占してきた中で今季は開幕からケガなくシーズンを走り、36本のアーチを積み上げています。

また打点では、クリーンアップを打つ森下翔太選手が、80打点で佐藤選手に次いで2位。打率では中野拓夢選手が.290でリーグ3位で、トップの巨人・泉口友汰選手にあと8厘差となっています。打率.2778で5位の近本光司選手は、28盗塁で中日の上林誠知選手と1差で現在トップ。142安打もトップです。

投手陣は、才木浩人投手がDeNAの東克樹投手と並ぶ12勝、防御率1.62で現在2冠。村上頌樹投手は11勝で、勝率.786はトップに立っています。リリーフ陣では、及川雅貴投手が46ホールドポイントでリーグ2位。トップ巨人の大勢投手とは1差となっており、初のタイトルが視界。阪神Vメンバーの個人タイトル争いが注目です。