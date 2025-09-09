大橋和也＆渋谷凪咲、はじける笑顔でクランクアップ！＜リベンジ・スパイ＞

9月13日（土）に最終回が放送されるドラマ『リベンジ・スパイ』。その放送をひかえ、大橋和也、渋谷凪咲が無事にクランクアップを迎えた。

スタッフから「以上のシーンを持ちまして菅原優我役、大橋和也さんオールアップです！」という声がかかると、大橋はガッツポーズでメンバーカラーであるグリーンの大きな花束を受け取った。

座長として笑顔を絶やすことなく現場を鼓舞し続けた大橋は、クランクアップのこの日ももちろんあふれる笑顔。

「まず、皆さん本当にお疲れさまでした！」とキャスト・スタッフをねぎらい、「タイトなスケジュールの中でしたが、みなさんの笑顔でいっぱい救われました。みなさんがいたからこそ僕も楽しく過ごさせていただきました。こんなに楽しい現場、なかなかありません！」と感謝を述べた。

また、渋谷をはじめ高橋光臣、塚地武雅、溝端淳平ら関西人が多かった現場を振り返ると、「暑い中での撮影も多かったですが、楽屋でもいつも笑いっぱなしで。『毎日行きたい！』と思わせてくれました」と絶好のコンディションで最後まで駆け抜けたことを強調。

「またみなさんとご一緒にお仕事できればうれしいです。もっともっと成長して帰ってこられるように頑張ります。本当にありがとうございました！」と深々と頭を下げると、キャスト＆スタッフから盛大な拍手が送られた。

一方、演じる藺牟田花の入院先でクランクアップを迎えた渋谷凪咲。大橋から夏らしいビタミンカラーのかわいらしい花束を受け取ると、こちらも笑顔が止まらなくなる。

「本当に楽しかったです！ 花ちゃんのことも、もちろんドラマ自体も大好きになれて、キャストのみなさん、スタッフのみなさん…大好きがあふれたこの現場にいられたことを幸せだと感じていますし、こんな私でいられることが奇跡だと思っています！」と、作品が終わり現場から離れることが少し寂しい様子も見られた。

それでも「この現場にいられる時間を宝物だと思って過ごそうと、楽しませていただきました。ただ、楽しみ過ぎて笑ってしまってNGを出したり、反省した日もありましたが…（笑）」としっかり笑いもとり、現場の雰囲気は最高にピースフルに。

「またご一緒できますようにこれからも頑張ります。本当にありがとうございました！」と締めると、やり終えた安堵と達成感がみなぎるまぶしいスマイルを振りまいた。