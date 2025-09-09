夏帆と竹内涼真がW主演を務めるTBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』の放送開始日が10月7日に決定し、あわせてキービジュアルが公開された。

参考：夏帆、さらなるブレイクの予感 『逃げ恥』生んだ“本格派女優への登竜門”ドラマ枠で主演に

本作は、第26回手塚治虫文化賞・新生賞受賞の受賞歴を持つ谷口菜津子による同名漫画を原作としたロマンスコメディ。恋人のために手の込んだ料理を作り、“恋人ファースト”な彼女を演じてきたゆえに、次第に自分を見失ってしまった山岸鮎美と、令和の時代には少し珍しい「料理は女が作って当たり前！」と思っている亭主関白思考な海老原勝男は、大学時代から交際し、同棲にも慣れ、順調に思えていたが、プロポーズ直後に別れてしまう。「料理を作る」というきっかけを通じて、“当たり前”と思っていたものを見つめ直し成長していく、2人の再生を描く。

鮎美を夏帆、勝男を竹内が演じるほか、中条あやみ、青木柚、前原瑞樹、サーヤ（ラランド）、楽駆、杏花がキャストに名を連ねている。

公開されたビジュアルには、笑顔の夏帆と竹内の姿が描かれている。夏帆が演じる鮎美のピンク色の髪は、本作のために染めたという。

さらに追加キャストとして、菅原大吉と池津祥子が勝男（竹内涼真）の両親役で出演することが決定した。

菅原が演じるのは、勝男の父・海老原勝。勝は厳格な、いわゆる亭主関白な父。勝男にとっては憧れの人であり、勝男が古い価値観を持ってしまった原因の一人だ。

池津が演じるのは、勝男の母・海老原陽子。主演の夏帆とは2017年の火曜ドラマ『監獄のお姫さま』（TBS系）以来、8年ぶりの共演となる。本作では献身的な勝男の母を演じる。味噌汁の出汁にこだわる勝に対し、陽子が内緒で使用しているものとは……。

コメント●菅原大吉（海老原勝役）じゃあ、あんたが作ってみろよ、まずこのタイトルが面白いです。作ってみたら、とか、作ってみてよ、じゃなく、作ってみろよ、この強い言葉がドラマの中でいろいろな形で生きてくる感じがします。恋人同士、夫婦、家族、その時代、時代で、年齢の世代間で、付き合い方や接し方の愛情表現の仕方の違い、お互い思いやりの心があるのに勘違いや相手の気持ちを上手くくみとれなくてギクシャクしてしまう。お父さんの勝を演じながら私自身を顧みて反省する次第です。

●池津祥子（海老原陽子役）海老原家の日常は私が子供の頃にはまだあった古めかしい風景です。そしてこの海老原家の父母の関係性は勝男と鮎美の「有り得たかも知れないひとつの未来」。だからこそ「何か違う！」と目覚めた鮎美ちゃんのなりたい自分を模索する姿も、「何が違う？！」と勝男が自分を変えようと猛進する姿も愛おしくて応援したくなります。母・陽子としては複雑な心境ではありますが･･･。笑いながらあたたかな気持ちになれる、そんなドラマになるのでは、と思っております。どうぞお楽しみに！

（文＝リアルサウンド編集部）