9月13日に最終回を迎える、大橋和也（なにわ男子）主演のテレビ朝日系オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』がクランクアップを迎えた。

本作は、さまざまな顔を持ち合わせた“カワイイけれど、どこか危険”なスパイが躍動するスパイラブコメ。

9月6日放送の第9話では、優我（大橋和也）の“リベンジ”仲間に加わった花（渋谷凪咲）が、彼の兄・尚之（溝端淳平）の死に父・藺牟田隆一（髙嶋政伸）が関わっていないことを信じて、岡山浩次郎（塚地武雅）、息子の真之介（織山尚大）らと行動をともに。ついに優我と花は藺牟田と対峙することになったが、そのとき、花が苦しそうに倒れて……といった衝撃展開が。優我の“リベンジ”の決着の行方、危機的状況の花の容態が気になる最終話を前に、大橋、渋谷凪咲らが無事にクランクアップを迎えた。

スタッフから「以上のシーンを持ちまして菅原優我役、大橋和也さんオールアップです！」との声がかかると、大橋はガッツポーズでメンバーカラーであるグリーンの大きな花束を受け取った。座長として笑顔を絶やすことなく現場を鼓舞し続けた大橋だが、クランクアップのこの日もあふれる笑顔。「まず、皆さん本当にお疲れさまでした！」とキャスト、スタッフをねぎらう。「タイトなスケジュールの中でしたが、みなさんの笑顔でいっぱい救われました。みなさんがいたからこそ僕も楽しく過ごさせていただきました。こんなに楽しい現場、なかなかありません！」と感謝を述べた。また、渋谷をはじめ、高橋光臣、塚地武雅、溝端淳平ら関西人が多かった現場を振り返ると、「暑い中での撮影も多かったですが、楽屋でもいつも笑いっぱなしで。『毎日行きたい！』と思わせてくれました」と絶好のコンディションで最後まで駆け抜けたことを強調する。「またみなさんとご一緒にお仕事できればうれしいです。もっともっと成長して帰ってこられるように頑張ります。本当にありがとうございました！」と深々と頭を下げると、キャスト＆スタッフから盛大な拍手が送られた。

一方、花の入院先でクランクアップを迎えた渋谷。大橋から夏らしいビタミンカラーのかわいらしい花束を受け取ると、こちらも笑顔が止まらなくなる。「本当に楽しかったです！ 花ちゃんのことも、もちろんドラマ自体も大好きになれて、キャストのみなさん、スタッフのみなさん…大好きがあふれたこの現場にいられたことを幸せだと感じていますし、こんな私でいられることが奇跡だと思っています！」とコメント。続けて「この現場にいられる時間を宝物だと思って過ごそうと、楽しませていただきました。ただ、楽しみ過ぎて笑ってしまってNGを出したり、反省した日もありましたが…（笑）」と笑いも取った。「またご一緒できますようにこれからも頑張ります。本当にありがとうございました！」と締めると、やり終えた安堵と達成感がみなぎる、まぶしいスマイルを振りまいた。

