

全国東宝系にて公開中の『8番出口』がロケットスタートを切っている。本記事ではその人気の秘密に迫る（C）2025 映画「8番出口」製作委員会

【画像6枚】異例ヒットのホラー映画『8番出口』。緊張感に満ちた本作の雰囲気はこんな感じ！

脱出ホラー系の同名インディーゲームを原作にする『8番出口』が、ホラー映画として異例のヒットになっている。公開3日間で2025年の実写映画No.1興収を記録し（9.5億円）、2週目で早くも累計20億円を突破。その勢いはまったく衰えていない。

地下鉄駅の地下通路を舞台にするワンシチュエーション・サイコスリラーが、なぜいまウケているのか。そこには、ストーリーがないゲームの映画化だからこそなし得た、重層的なテーマ設定とストーリー展開の自由度の高さがある。

原作ゲームは“脱出ホラー系の怪作”

本作は、インディーゲームクリエイターのKOTAKE CREATE氏が2023年に個人制作し、全世界累計170万ダウンロードを突破した同名ヒットゲームが原作だ。

人気YouTuberがゲーム実況し、ゲーム好きの著名人たちが動画配信などで取り上げたことで、話題が膨らんだ。若い世代を中心とするゲームファンの間では、さまざまな仕掛けが張り巡らされた脱出ホラー系の怪作として人気を得ていた。



歩く男を演じた河内大和（C）2025 映画「8番出口」製作委員会

ゲームでは、プレイヤーは地下鉄駅の無機質な地下通路に閉じ込められる。看板に沿ってまず1番出口に向かうが、その途中の通路の“異変”を探し、その有無によって進む道を選択する。

それがあっていれば看板は2番出口を示し、その次は3番出口と進む。そして、8番出口までたどり着けば、地下通路を脱出できる。しかし、途中で選択を間違えれば振り出しに戻る。その繰り返しで、8番出口＝ゴールを目指す。

その過程では、規則正しい動作をひたすら繰り返す「歩く男」が現れる。サイコパス的な恐怖をにじませる彼の動きのほか、壁に貼られたポスターや通路の壁、天井まで、どこに細かな異変があるかわからない。

細心の注意を通路に注いでいると、突然大規模な事象が出現したりもする。緊迫したスリルを味わっていると、突然の恐怖がプレイヤーに襲いかかる。そんなホラー要素がヒットの要因になっていた。

映画「8番出口」のヒットの背景は？



観客を選びそうなタイトルであるにもかかわらず、幅広い層が映画館に足を運んでいる（C）2025 映画「8番出口」製作委員会

ストーリーのない脱出ゲームを原作に、舞台となる地下鉄駅の地下通路に物語を付与して実写映画化した本作。基本的な設定はゲームと変わらない。

無限ループに閉じ込められた主人公（二宮和也）が、さまざまな“異変”を正確に察知することで、そこから脱出できる唯一の出口となる「8番出口」に向かってさまよう姿を描く。

サイコスリラー的な要素が強いホラー作品であり、観客を選びそうなタイトルであるにもかかわらず、若い世代を中心に幅広い層が映画館に足を運んでいる。

そのヒットの背景にあるのは、まず原作のゲーム人気だ。もともとYouTuberらの実況などから認知度とファンの裾野が広がっていたなか、若い世代を中心にしたゲームファンのコア層が映画化へ関心を示していた。

加えて、映画公開直前には、東京メトロとの「東京メトロ脱出ゲーム」をはじめ、横浜、京都、神戸、札幌、名古屋の市営地下鉄と西鉄電車の全国6電鉄との「異変探しラリー」など、一般商材や特別展示を含めたさまざまなコラボで、リアルの場での徹底的な周知を図った。

SNSのオンラインプロモーションでは、映画の場面写真8点を公式サイトからダウンロード提供している点も興味深い。リアルとデジタルを両輪にした大規模なプロモーションが、子どもをはじめ、幅広い層への興味の喚起につながっていた。世間一般への巧みなアプローチが効果的に機能している。

ただ、それだけでは大ヒットにならない。その話題性や関心の高さに応えるしっかりした内容の作品だったことが、SNSなどで口コミになり、世の中に風を吹かせた。

さまざまな見立てや解釈が成立する重層的な構造



本作には重層的なテーマがあり、さまざまな見立てや解釈が生まれる余地がある（C）2025 映画「8番出口」製作委員会

本作が特徴的なのは、重層的なテーマがあり、さまざまな見立てや解釈が生まれることだ。

白い壁の無機質な地下通路は、全国の主要都市どこにでもある光景であり、既視感とともにどこか親近感も湧く。自然と物語に没入していき、そこで起こることに自身を当てはめて考えやすいだろう。

30〜40代であれば、地下通路の無限ループに迷い込む主人公の境遇に自身を重ねて感情移入する人も少なくないだろう。その上の年代であれば、彼の身の回りで起こることを客観視し、地下通路での彼の変化に人生そのものの縮図を見るかもしれない。

一方、子どもたちにとっては、繰り返し現れるおじさん（歩く男）が怖いホラー映画だったり、突然起こる通路の異変を探して楽しむアトラクション的な映画になるだろう。

仲間同士の話のネタやSNSの話題を探す若い世代は、王道の古典的ホラー『シャイニング』のオマージュや、名作『2001年宇宙の旅』のHALのような神となる存在の投影などの発見や考察を楽しむだろう。

なかには、地下空間そのものに、マウリッツ・エッシャーのだまし絵や、ダンテ・アリギエーリの戯曲『神曲 煉獄篇』の要素を感じて、自分への問いかけとして捉える観客もいるかもしれない。

本作には、世代や属性を問わない、観る人それぞれにとっての楽しみ方がある重層的な構造がある。それが幅広い層を取り込む引力になっている。



ある女を演じた小松菜奈（C）2025 映画「8番出口」製作委員会

物語後半、主人公が危機に陥るシーンに注目

同時に、本作には社会へのメッセージも埋め込まれている。

物語の後半に、主人公が危機的な状況を迎えるシーンがある。壊滅的な大異変に襲われる主人公の姿に観客は衝撃を受けるに違いない。しかし、そのあまりのインパクトをよそに、そこからすぐに何事もなかったかのように物語は進んでいく。

それは、近年の日本が頻繁に直面する多くの自然災害のメタファーであるように思えた。どんなにつらく悲しい出来事や、想定外の事故や事件が起きたとしても、人生はその後も淡々と続いていく。

そこには、世間の関心がいかに一過性に陥りやすいかが、映し鏡的に示されている。悲劇に心を痛めた観客たちは、時間の経過とともにいつの間にか当事者のことを忘れ去る。悲劇は世間に消費され、当事者は置き去りにされる生々しい社会の現実が映されている気がする。

ここに込められているのは、世の中的なヒット作であり話題作である本作が、そんな映画を観に来る観客たちに投げかけるメッセージであり、社会への警鐘ではないだろうか。



主演の二宮和也（C）2025 映画「8番出口」製作委員会

世界的ヒットへの期待が高まる理由

もともとストーリーのないゲームのシンプルな白い空間だからこそ、そこにはさまざまなテーマが成り立つ。それは観る人によって見え方が違い、楽しさが異なるが、誰もが楽しむことができる。そんな映画だから、若い世代の感性に刺さり、大ヒットしているのだろう。

本作には、海外でのヒットへの期待も高まっている。すでに「第78回カンヌ国際映画祭」の公式上映で大きな話題になったが、この先もアジア最大規模の「第30回釜山国際映画祭」をはじめ海外映画祭への出品が続く。

地下鉄駅の通路という物語の舞台は、全世界どこでもほとんど変わらない。その空気感は世界中で共感され、親近感を抱かれることだろう。そこに日本ならではのストーリーテリングの妙が光る本作は、カンヌに続いて世界各地で話題になっていくに違いない。

日本発のホラー映画はこれまでにもJホラーとして海外で人気を得てきた。その系譜でありつつ、テーマや物語に新規性のある新たなジャンルの作品として、世界で評価されていきそうだ。

（武井 保之 ： ライター）