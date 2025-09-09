大橋和也＆渋谷凪咲『リベンジ・スパイ』クランクアップ！「こんなに楽しい現場、なかなかありません！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

9月13日に、ついに大団円を迎えるオシドラサタデー『リベンジ・スパイ』（テレビ朝日系）。大橋和也演じる優我の“リベンジ”の決着の行方、危機的状況の渋谷凪咲演じる花の容態が気になる最終話の放送を前に、大橋、渋谷が無事クランクアップを迎えた。

■笑顔で現場を引っ張り続けた座長・大橋がガッツポーズで堂々のクランクアップ

スタッフから「以上のシーンを持ちまして菅原優我役、大橋和也さんオールアップです！」との声がかかると、大橋はガッツポーズでメンバーカラーであるグリーンの大きな花束を受け取った。

座長として笑顔を絶やすことなく現場を鼓舞し続けた大橋は、クランクアップのこの日ももちろん溢れる笑顔。「まず、皆さん本当にお疲れさまでした！」とキャスト、スタッフをねぎらう。「タイトなスケジュールのなかでしたが、皆さんの笑顔でいっぱい救われました。皆さんがいたからこそ僕も楽しく過ごさせていただきました。こんなに楽しい現場、なかなかありません！」と感謝を述べた。

また、渋谷をはじめ、高橋光臣、塚地武雅、溝端淳平ら関西人が多かった現場を振り返ると「暑いなかでの撮影も多かったですが、楽屋でもいつも笑いっぱなしで。『毎日行きたい！』と思わせてくれました」と絶好のコンディションで最後まで駆け抜けたことを強調した。「また皆さんとご一緒にお仕事できればうれしいです。もっともっと成長して帰ってこられるように頑張ります。本当にありがとうございました！」と深々と頭を下げると、キャスト＆スタッフから盛大な拍手が送られた。

■大橋からビタミンカラーの花束を受け取った渋谷ははじけるスマイル

一方、花の入院先でクランクアップを迎えた渋谷。大橋から夏らしいビタミンカラーのかわいらしい花束を受け取ると、こちらも笑顔が止まらない。「本当に楽しかったです！ 花ちゃんのことも、もちろんドラマ自体も大好きになれて、キャストの皆さん、スタッフの皆さん…大好きが溢れたこの現場にいられたことを幸せだと感じていますし、こんな私でいられることが奇跡だと思っています！」と、作品が終わり、現場から離れることが少し寂しい様子も見られた。

それでも「この現場にいられる時間を宝物だと思って過ごそうと、楽しませていただきました。ただ、楽しみ過ぎて笑ってしまってNGを出したり、反省した日もありましたが…（笑）」と、しっかり笑いもとり、現場の雰囲気は最高にピースフルに。「またご一緒できますようにこれからも頑張ります。本当にありがとうございました！」と締めると、やり終えた安堵と達成感がみなぎる、まぶしいスマイルを振りまいた。

■大橋和也 コメント

■渋谷凪咲 コメント

■最終話（9月13日放送回）あらすじ

亡き兄・尚之（溝端淳平）が開発したシステムを「藺牟田メディカルデータ」の社長・藺牟田隆一（高嶋政伸）が盗用した疑いがあるとにらみ、彼と対峙した菅原優我（大橋和也）と藺牟田の娘・花（渋谷凪咲）。しかし、その最中に花は心不全を起こして倒れ、病院の集中治療室へ搬送されることに。

祈る思いで花の快復を待つ優我のもとに、花の母親・京香（霧島れいか）が現れ、彼女のカバンに入っていた優我宛ての手紙を渡す。そこには、「強い思いがあれば奇跡は起こせる」と花の決意がしたためられていた。さらには「元気になったらやりたいこと」も書かれており、それを読んだ優我は涙が止まらなくなる。シャチのぬいぐるみを看護師に託した彼は「君がいてくれるから、俺も強くなれる」と花の無事を信じてある場所へ駆け出すのだった。

そんななか、優我のスパイ仲間・岡山真之介（織山尚大）によって、尚之が亡くなった事故現場から逃げ去った人物が履いていた革靴の持ち主が判明。真之介はそのことを電話で優我に告げるが、彼はすでに思い当たる節があるようで…。

優我は「藺牟田メディカルデータ」へとやってきて、専務の桜小路章（高橋光臣）の居場所を尋ねるも、彼は藺牟田の車を奪い逃走。桜小路の行き先を知った優我は後を追うが――？

果たして、優我の＜リベンジ＞の行方は？ そして、危機的状況の花は無事に快復するのか!? ふたりの運命やいかに――！

■番組情報

テレビ朝日 オシドラサタデー『リベンジ・スパイ』

09/13（土）23:00～23:30 ※最終回

出演：大橋和也 渋谷凪咲

高橋光臣 織山尚大 塚地武雅

清乃あさ姫 中島ひろ子 清水伸 伊藤修子 ゆいかれん 大地伸永 佐伯新

溝端淳平 高嶋政伸

脚本：松田裕子

音楽：fox capture plan

主題歌：なにわ男子「アシンメトリー」

監督：竹園元（テレビ朝日）、岩本仁志、宮田和弥

