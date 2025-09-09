部下が絶対一緒に仕事をしたくない上司の口癖・ナンバーワン
「信頼されるリーダー」と「嫌われるリーダー」の違いを決めているのは、特別な才能でもなく、経験からの小さな学びだ。
世界の一流たちは、小さな学びを意識することで成功してきた。
ペプシコーラ、ケンタッキーフライドチキン、ピザハットを次々と再生し、「フォーチュン」や「ハーバード・ビジネス・レビュー」が選ぶ世界トップリーダーである伝説のCEOデヴィッド・ノヴァクが、成功者100人から得た知見を『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』にまとめている。本記事では、その一部を抜粋・編集し、「人生も仕事も成功し続ける秘訣」を紹介する。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）
やる気を奪う一言
「こうすればコストを減らせるはずです」
「このキャンペーンはこう改善できます」
そんな提案をしても、上司から返ってくるのは、
「今朝、まったく同じことを考えていた、気が合うね」
「昨夜シャワーを浴びていたら同じことを思いついたよ」
一見すると冗談めかした返しですが、繰り返されれば部下はこう感じます。
「自分のアイデアは意味がない」
「結局、評価されない」
やがて誰も積極的に意見を出さなくなり、チームは静まり返っていきます。
横取りは不安の表れ
もちろん、リーダーが本当に同じアイデアを考えていた可能性もあります。
しかし、それをいちいち口にするのは、周囲からすれば「手柄の横取り」です。
背景にあるのは、リーダー自身の不安。
「自分も優秀である」「自分は上司たる人間である」と証明しようとする気持ちが、つい言葉に出てしまうのです。
称賛がチームを変える
著者はこう助言します。
同じアイデアでも「譲る」姿勢が大切
良いアイデアは、すでに誰かが思いついていることも多いもの。
けれど、それを「自分も考えていた」と奪うのではなく、「いいアイデアだね」と称賛する。
その一言が、部下のやる気を高め、次の提案につながります。
逆に横取りの一言は、未来のアイデアを摘み取ってしまうのです。
リーダーに必要なのは「自分の優秀さを示すこと」ではなく、部下が自由にアイデアを出せる雰囲気を育てること。
その第一歩は、「自分も考えていた」という口癖を封印することなのです。
（この記事は『Learning 知性あるリーダーは学び続ける』をもとに、一部抜粋・編集し作成しました。）