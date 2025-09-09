¤Î¤ó¼ç±é¡ªABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤ÎËÜÍ½¹ð¡õ¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë²ò¶Ø
¤Î¤ó¤¬¡È½é¤Î¥Àー¥¯¥Òー¥íー¡É¤ò±é¤¸¤ëABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë¤¬9·î29Æü¤«¤éABEMA¤Ë¤ÆÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜºî¤ÎËÜÍ½¹ð±ÇÁü¡õËÜ¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜºî¤òºÌ¤ë¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ±ü´Ó·°¡¢¿¹½¥ÅÍ¡¢ÌÄ³¤Í£¡¢À¾²¬ÆÁÇÏ¡Ê¡ÖÆÁ¡×¤Ï¡¢µì»úÂÎ¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¤Î¤ó¤¬¡È½é¤Î¥Àー¥¯¥Òー¥íー¡É¤Ë
¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤Ï¡¢Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Ë¿ÍÀ¸¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤¬¡¢¤½¤Î¿¼¤¤Áþ¤·¤ß¤«¤é³«²Ö¤µ¤»¤¿ºÍÇ½¤È¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤ËÆÍ¤¿Ê¤à°Õ»Ö¤Î¶¯¤µ¤Ç¡¢¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤¯¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡£¿É¤¤²áµî¤È¸þ¤¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Á°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ëÎÏ¶¯¤¤½÷À¤Î»Ñ¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡ÈÈ×¾å¤Î¥Àー¥¯¥Òー¥íー¡É¤È¤Ê¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¹ñ¸«ÈôÄ»¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢º£Ç¯¤ÎÏÃÂêºî¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Î¿Ê²½¤¬Âç¤¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Î¤ó¡£
¤½¤·¤ÆÈôÄ»¤È¥Ð¥Ç¥£¤òÁÈ¤ß¡¢ÈôÄ»¤ÎÉã¤ØÉü½²¤ò´ë¤Æ¤ë¡È¸µ´ý»Î¤Î¥Ò¥âÃË¡ÉÆ£Æ²À®¸ç¤òÆ£ÌÚÄ¾¿Í¡¢Éü½²·×²è¤ò¸«¼é¤ëÆ£Æ²¤ÎÎø¿Í¡¦ºæÎé»ÒÌò¤Ë¤ÏÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢ÈôÄ»¤¬¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤ÆÉü½²¤¹¤ëÉã¿Æ¤Ç¤¢¤ê¡ÈÅ·ºÍ´ý»Î¡É¤Î·ë¾ë¾´°ìÌò¤ËÃæÂ¼»âÆ¸¤¬½Ð±é¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢±ü´Ó·°¡¢¿¹½¥ÅÍ¡¢ÌÄ³¤Í£¡¢À¾²¬ÆÁÇÏ¡¢»³¸ý¼ÓÌï²Ã¤Î5Ì¾¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ËÜÍ½¹ð±ÇÁü¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
±ÇÁü¤Ï¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë²ÈÂ²¤ò¼Î¤Æ¤¿Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¡¦·ë¾ë¾´°ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Ê¥¤¥Õ¤ò°®¤ê¤·¤á¤ÆÉü½²¤Ø¸þ¤«¤¦¼ç¿Í¸ø¡¦ÈôÄ»¤Î»Ñ¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ë¡£¤Ò¤È¤ê¤ÇÉü½²¤ò»Å³Ý¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢Æ±¤¸¤¯¾´°ì¤Ë¿¼¤¤º¨¤ß¤òÊú¤¯¸µ´ý»Î¡¦Æ£Æ²¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¼ê¤òÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¡£
Æ±¤¸½ý¤òÇØÉé¤Ã¤¿ÈôÄ»¤ÈÆ£Æ²¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ï¡È¾´°ì¤È¤ÎÂÐ¶É¤Ç¾¡¤Ä¡É¤È¤¤¤¦Í£°ì¤Î»¦¤·Êý¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤áÆüËÜ¤ÇÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¡È½÷À´ý»Î¡É¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤«¤éÈ×¾å¤ÇÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤½¤Î°ìÊâ°ìÊâ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÈôÄ»¤ò¼è¤ê°Ï¤àÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤ÎÅ¨°Õ¡¢¼»ÅÊ¡¢Èá¤·¤ß¡¢Á¢Ë¾¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³ëÆ£¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤â±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¸±¤·¤¯»Ä¹ó¤ÊÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤¯¡¢ÈôÄ»¤Î¡ÈÈþ¤·¤Éü½²·à¡É¤Î°ìÊÒ¤ò³À´Ö¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤¢¤ï¤»¤Æ²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¶ð¤ò»Ø¤¹ÈôÄ»¤Î±Ô¤¤´ãº¹¤·¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÀÚ¤ê¼è¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤ËÊª¸ì¤Î³Ë¿´¤È¤Ê¤ëÈôÄ»¤È¾´°ì¤Î¡È¿Æ»Ò¤ÎÂÐ·è¡É¤â¡¢¿¼¤¤Í¾±¤¤ò»Ä¤¹¥«¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤ò·ü¤±¤¿Éü½²¤Î¹ÔÊý¤Ï¡©¡¡ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤«¤Ä¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ËÉÁ¤¤¤¿±ÇÁü¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥¹¥¿ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ9·î9Æü¤Ë²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿5Ì¾¤ÎÌò¤É¤³¤í¤Ë¤âÃíÌÜ¡£±ü´Ó·°¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÈôÄ»¤Î¼Â¤ÎÊì¡¦¹ñ¸«·Ë»ÒÌò¡£¿ôÂ¿¤¯¤Î±Ç²è¡¦¥É¥é¥Þ¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¤¿±ü´Ó¤Ï¡¢É×¤Ç¤¢¤ë¾´°ì¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¿´¤Ë°Ç¤òÊú¤¨¡¢¾´ý¤òº¨¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÈôÄ»¤Ë¿¼¤¤°¦¤òÃí¤°Êì¿ÆÁü¤òÀÅ¤«¤Ë±é¤¸¤ë¡£
ÈôÄ»¤Î°ÛÊìÄï¤Î·ë¾ëÎ¶Ìé¤Ë¤Ï¥À¥ó¥¹¡õ¥Üー¥«¥ë¥°¥ëー¥×¡¦BUDDiiS¤Î¥á¥ó¥Ðー¤ÇÇÐÍ¥¤Î¿¹½¥ÅÍ¡£Å·ºÍ´ý»Î¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¤ËÂÐ¤¹¤ëÎôÅù´¶¤Ë²×¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÈéÆù²°¤Ç¤º¤ë¸¤¤´ý»Î¤ò±é¤¸¤ë¡£
Î¶Ìé¤Îº§Ìó¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¿´¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ö´ý»Î¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤³ëÆ£¤òÊú¤¨¤ë¡¢¾´ý³¦¤Î¥¢¥¤¥É¥ëÅªÂ¸ºß¤Î½÷Î®´ý»Î¡¦Áá¸«Í³Æà¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤ÏÌÄ³¤Í£¡£Ä¾¶á¤Ç¤ÏNHKÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¾®Àâ¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·Ð¤Æ¡¢¼ã¼ê±éµ»ÇÉ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ëÌÄ³¤¤¬¡¢ÈôÄ»¤ÎÉü½²¿´¤ò¤µ¤é¤ËÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤¯¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÌò¤É¤³¤í¤ËÄ©¤à¡£
¸µ¾´ýÏ¢ÌÁ²ñÄ¹¡¦°ÂÆ£Å´ºØ¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ïº£Ç¯ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥åー55¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¾²¬ÆÁÇÏ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉÇÐÍ¥¤ÎÀ¾²¬¤Ï¡¢Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡ØSHOGUN ¾·³¡Ù¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¡Ë¤ÇÀ¤³¦¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¡¢ËÜºî¤Ç¤â½Å¸ü¤ÊÂ¸ºß´¶¤Ç¾´ý³¦¤Î¡Ö°µ¡×¤È¡ÖÉ÷³Ê¡×¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÈôÄ»¤ÎÉã¡¦¾´°ì¤Î¸½ºß¤ÎºÊ¤ÇÎ¶Ìé¤ÎÊì¡¦·ë¾ë¹á¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï»³¸ý¼ÓÌï²Ã¡£Ì¾Ìç¤Î¡È·ë¾ë²È¡É¤¬ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï¼êÃÊ¤òÁª¤Ð¤º¡¢Éü½²¤ò»Å³Ý¤±¤Ë¤¯¤ëÈôÄ»¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ËÂç¤¤¯Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿ËÜºî¤Ï¡¢ABEMA¤Ë¤Æ½é²óÇÛ¿®¤¬³«»Ï¤¹¤ë9·î29Æü20»þ¤è¤ê¡¢Netflix¤Ç¤Î¹ñÆâ¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦Æ±»þÇÛ¿®¤â·èÄê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¾´ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¾´ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¿ABEMA¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¦¤¢¤é¤¿¤Ê·Á¤Ç¡¢ÆüËÜ¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¤Ë¸þ¤±¤Æ¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÆüËÜ¤¬¸Ø¤ëÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤¢¤ë¡È¾´ý¡É¤òÉñÂæ¤Ë¡¢µÕ¶¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦½÷À¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤ò¡¢Èþ¤·¤¯¡¢¤½¤·¤ÆÎÏ¶¯¤¯ÉÁ¤¤¤¿ËÜ³Ê¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¤½¤·¤Æ9·î29Æü¤ÎÇÛ¿®ÅöÆü¤Ë¤Ï¡¢ÅÔÆâË¿½ê¤Ë¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤âÅÐÃÅ¤¹¤ë¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡ÙÇÛ¿®Ä¾Á°¥×¥ì¥ß¥¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¡£¾ÜºÙ¤Ï9·î9Æü18»þ¤´¤í¤ËABEMA¸ø¼°X¡Ê@ABEMA¡Ë¤Ç¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤µ¤ì¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ABEMA¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥É¥é¥Þ¡ØMISS KING / ¥ß¥¹¡¦¥¥ó¥°¡Ù
2025Ç¯9·î29Æü¡Ê·î¡Ë20»þ¤è¤êÌµÎÁÇÛ¿®¡ÊÁ´8ÏÃ¡Ë
¡ãÂè1ÏÃ¡ä
ÊüÁ÷Æü»þ¡§09/29¡Ê·î¡Ë20:00～
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§¡ÖABEMA SPECIAL¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë
¥¥ã¥¹¥È¡§
¤Î¤ó
Æ£ÌÚÄ¾¿Í
ÁÒ²Ê¥«¥Ê
±ü´Ó·°
¿¹½¥ÅÍ
ÌÄ³¤Í£
¡¦
À¾²¬ÆÁÇÏ
¡¦
»³¸ý¼ÓÌï²Ã
ÃæÂ¼»âÆ¸
´ë²è¡§ÈªÃææÆÂÀ
µÓËÜ¡§¹ÓÌÚºÈ¿Î¡¿ÀÐÅÄ¹äÂÀ¡¿»³´ßÀ»ÂÀ
¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§¾®ÎÓÃè¡¿Ý¯°æÍº°ì¡¿½ÂÃ«±Ñ»Ë
´ÆÆÄ¡§»³´ßÀ»ÂÀ¡¿ÄØËÜ·Ä¼¡Ïº
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§¥½¥±¥Ã¥È
À½ºîÃøºî¡§ABEMA
¡Ú¥¹¥Èー¥êー¡Û
Å·ºÍ´ý»Î¤ÎÉã¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿ÈôÄ»¡Ê¤Î¤ó¡Ë¡£
Êì¤È3¿Í¡¢ÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÄ¾¯´ü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤ë»þÉã¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ò¼Î¤Æ¤Æ½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£Êì¤ÈÉÏ¤·¤¤À¸³è¤òÁ÷¤ëÈôÄ»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤ä¤¬¤ÆÊì¤âÉÂ¤ÇÂ¾³¦¤·¡¢ÈôÄ»¤Ï¸ÉÆÈ¤Î¿È¤È¤Ê¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÈôÄ»¤ò¸«¼Î¤Æ¤¿Éã¤Ï¾´ý³¦¤ÇÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î»Ñ¤Ë»¦°Õ¤¬²êÀ¸¤¨¤¿ÈôÄ»¤Ï¡¢Éü½²¿´¤ËÆÍ¤Æ°¤«¤µ¤ì¡¢¤¢¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¾´ý¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»Ë¾å½é¤Î½÷À´ý»Î¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
