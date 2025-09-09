風も空気も、心地よく。プラズマクラスター搭載扇風機【シャープ】の扇風機がAmazonに登場中‼
自然の風で涼しく、空気もきれいに。快適が続く一台【シャープ】の扇風機がAmazonに登場!
シャープの扇風機は、自然の風のような心地よさを再現する「リズム風」機能を搭載した扇風機。一定の周期で風の強弱が変化し、ナチュラルな風の流れを生み出す。弱運転の連続に比べて消費電力を抑えられるため、省エネにもつながる。
空気浄化・消臭機能として、プラズマクラスターを搭載。浮遊カビ菌の除菌や静電気の抑制に加え、部屋干し衣類の生乾き臭、ソファなどに染み付いた料理臭、衣類の汗臭、タバコの付着臭などをスポット的に消臭・分解・除去する。
使う人への配慮も充実しており、小さなお子様がいる家庭に便利なチャイルドロックを搭載。誤操作を防ぎ、安全に使用できる。操作部は文字が大きく、遠くからでも運転モードが確認しやすいデザイン。入／切タイマーは、どちらか一方で設定可能で、使い勝手にも優れている。
風の質、空気の清潔さ、安全性、操作性まで、暮らしに寄り添う設計が詰まった高機能扇風機だ。
