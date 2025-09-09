「ぼくたちん家」物語のヒロイン“トーヨコ中学生”を取り巻く豪華実力派キャスト 麻生久美子・光石研・坂井真紀の出演が決定！
10月12日（日）スタート 日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。波多野玄一役の主演・及川光博、玄一の恋のお相手・作田索役の手越祐也、ヒロイン・トーヨコ中学生 楠ほたる役の白鳥玉季に続き、新たに3人のキャストが決定！
ほたるの母親・楠ともえ役は麻生久美子。名実ともに実力派俳優として多数の作品に出演し、最近では日韓共同制作の完全オリジナルドラマ「魔物（마물）」（テレビ朝日系／2025年1月期）で挑戦した、殺人容疑者との禁断の愛に身を焦がすという大胆な役柄も話題を呼んだ。今作では、愛娘を置いて訳あって逃亡中の謎多き母親役を演じる。今年デビュー30周年を迎え、ますます輝きを放つ彼女が物語の鍵を握る。
ともえの元夫・市ヶ谷仁役は光石研。ほたるが9歳の時に離婚し、現在は再婚して新たな家族がいる中、ほたるに接近していくその真の理由とは？名バイプレーヤーとして様々な話題作で活躍し、父親役の経験も豊富な光石が物語に波紋を呼ぶ。
アパートの大家・井の頭今日子役は坂井真紀。映画・ドラマ・舞台と問わず活躍しており2026年放送のNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」の出演も控える坂井。玄一・索・ほたるを繋ぐ太陽的存在である井の頭が、“秘密の共犯者”となり物語に深く関わっていく。
麻生久美子・光石研・坂井真紀 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/bokutachinchi/articles/50153eez407a261nzfyi.html
心優しきゲイ・玄一を取り巻くキャストたちも、近日解禁予定！
◆イントロダクション
心優しき一人のゲイが、恋をした。
ちょっと不器用で、やたら情に厚い男・波多野玄一。50歳。
「人間は恋と革命のために生まれてきたんです！」
その胸をふるわせたのは、中学教師の作田索。38歳。
だけど彼は、人生も恋も冷めきったようなクールなゲイ。
「恋なんていらない。革命はずっと“不革命”。僕の人生は、まだズッポリ模索中ですから」
それでも玄一は、あきらめない。
「だったら…“家”、買いませんか？2人の名義で。別れるのが死ぬほど面倒になるように。“家”を、僕たちの“かすがい”にするんです！」
恋の告白なのに、なぜか物件購入の打診--
真剣すぎて、どこかバカ。だけど本気。
そんな2人の前に現れたのは、15歳の少女・楠ほたる。
トーヨコに入り浸る訳アリ少女が、大金を手に言い放つ。
「私、あなたを買います。3000万円で。中学卒業までの半年間、親のフリしてください」
恋も人生も、ままならない。
でもそれでも人は、誰かと関わってしまう。
社会のすみっこで繋がった、3人の奇妙な生活。
笑って、泣いて、笑っちゃう、奇妙なホーム＆ラブコメディ！
◆番組概要
『ぼくたちん家』
2025年10月期日曜ドラマ 10月12日スタート 毎週日曜よる10時30分から放送
脚本：松本優紀
音楽：東川亜希子 神谷洵平
インクルーシブプロデューサー：白川大介
チーフプロデューサー：松本京子
プロデューサー：河野英裕 西紀州 岡宅真由美
演出：鯨岡弘識 北川瞳
制作協力：AX-ON
製作著作：日本テレビ
