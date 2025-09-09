日本代表、長距離移動含む中2日でアメリカ戦へ…森保監督は「大幅に変更することは考えていきたい」と明言

日本代表は8日、国際親善試合アメリカ代表戦に向け、会場のLower.comフィードにて公式会見を実施した。



日本代表を率いる森保一監督は「明日の試合に向けて、まずは一戦一戦勝利を目指して戦う」と意気込みを語った。現地時間6日に行われたメキシコ代表戦はスコアレスドロー。翌7日にチャーター便でオークランドからコロンバスへ約4時間かけて移動した。



長距離移動を含む中2日という厳しい日程でアメリカ戦を迎える中、森保監督は「まだ練習していないので（※公式練習前に会見を実施）どの程度変えるかは分かりませんが、大幅に変更することは考えていきたい」と明言。「将来を見据えてより多くの選手が世界基準の中でレベルアップしていくことが、チーム全体の底上げになると思っています。できる限り多くの選手にピッチに立ってもらいたい」とコメントした。



アメリカとの一戦は、9月10日（水）日本時間8時37分キックオフ。NHK BSで生中継、U-NEXTにてリアルタイム配信（無料）・見逃し配信される。