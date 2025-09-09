10月12日（日）スタート 日本テレビ系新日曜ドラマ「ぼくたちん家」（毎週日曜よる10時30分から放送）。波多野玄一役の主演・及川光博、玄一の恋のお相手・作田索役の手越祐也、ヒロイン・トーヨコ中学生 楠ほたる役の白鳥玉季に続き、新たに3人のキャストが決定！

ほたるの母親・楠ともえ役は麻生久美子。愛娘を置いて訳あって逃亡中の謎多き母親役を演じる。

ともえの元夫・市ヶ谷仁役は光石研。ほたるが9歳の時に離婚し、現在は再婚して新たな家族がいる中、ほたるに接近していくその真の理由とは？

アパートの大家・井の頭今日子役は坂井真紀。玄一・索・ほたるを繋ぐ太陽的存在である井の頭が、“秘密の共犯者”となり物語に深く関わっていく。

当記事では、麻生・光石・坂井のコメントを紹介！

◆麻生久美子 コメント

プロデューサーの河野さんとは、「泣くな、はらちゃん」「弱くても勝てます」「奇跡の人」と3作品でご一緒させていただき、いつも一癖ある役を演じさせていただきましたが、今作品ほど問題を抱えているといいますか、問題を起こしてしまった役ははじめてなので、今からどのように演じようかと悩みつつも楽しみにしています。

みなさんの活力になるような作品にできたらと思うので、楽しみにしていただけたら嬉しいです。

◆光石研 コメント

河野プロデューサーの創り出す作品には、いつも驚かされます。

家族モノ、学園モノ、体育会モノ、漫画原作モノ、演芸モノ・・・etc。しかしその全てが、社会に向け、社会に問う。今回もしっかり、その刃先は「今」にフォーカスされてます。

主演は及川さんでその恋のお相手役が手越さんとお聞きして、このお2人なら、この手強い人物像を軽やかに、ペーソス込めてやられると確信しています。

僕自身初共演ですが、今から楽しみデス。そして、旧知の麻生さん、坂井さん、などなど個性派の皆さんが名を連ねて、このお仲間に入れて頂き、本当に感激です！

◆坂井真紀 コメント

河野プロデューサーにはロックンロールの香りがあって、その作品たちにも独自の音と信念を感じます。私はいつもそこに惹かれます。今回も心がわくわくする台本と役をいただきました。そして、台本を読んで、なんだか救われたような気持ちになって、そうか、私も私なりにもがき続けているもんな、なんて感じながら、うおーっと力が湧いたんです。皆さんにはどのように届くのか、とても楽しみです。