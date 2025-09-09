日経225先物：9日夜間取引終値＝320円高、4万3980円
9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比320円高の4万3980円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万3643.81円に対しては336.19円高。出来高は9095枚だった。
TOPIX先物期近は3162ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIX現物終値比23.80ポイント高だった。
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 43980 +320 9095
日経225mini 43950 +295 154950
TOPIX先物 3162 +22.5 14086
JPX日経400先物 28410 +220 1264
グロース指数先物 780 +5 342
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
