　9日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年9月限は前日比320円高の4万3980円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万3643.81円に対しては336.19円高。出来高は9095枚だった。

　TOPIX先物期近は3162ポイントと前日比22.5ポイント高、TOPIX現物終値比23.80ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 43980　　　　　+320　　　　9095
日経225mini 　　　　　　 43950　　　　　+295　　　154950
TOPIX先物 　　　　　　　　3162　　　　 +22.5　　　 14086
JPX日経400先物　　　　　 28410　　　　　+220　　　　1264
グロース指数先物　　　　　 780　　　　　　+5　　　　 342
東証REIT指数先物　　売買不成立

