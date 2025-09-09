2025年9月8日、韓国・YTNによると、韓国の外交部や法務部などは同日、今月29日から3人以上の中国人団体観光客にビザなしで最大15日間の滞在を認めるとの内容を盛り込んだ実施計画を発表した。

3人以上の中国人団体観光客は今月29日から来年6月まで、15日以内ならビザなしで韓国を観光できる。韓国の出入国管理当局は、旅行会社から提出を受けた団体観光客の名簿を事前に確認し、入国制限対象者や不法滞在歴のある人が含まれていないかどうかをチェックする方針だという。

この記事を見た韓国のネットユーザーからは「中国人不法滞在者を増やすためのプロジェクト？」「不法滞在者の量産、中国人犯罪者の大量流入が懸念される」「今いる不法滞在者すら十分に取り締まれていないのに、さらに増やすつもり？。打ち出す政策が全て親中政策のように感じる」「済州島で今起きている数々の中国人関連の問題を知った上でノービザ入国を韓国全土に広げるの？。後悔するに決まっている」「訪韓観光客3000万人の目標を、中国人以外の外国人で達成することはできないのだろうか？」など反発の声が多数寄せられている。（翻訳・編集/堂本）