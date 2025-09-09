「ローズＳ・Ｇ２」（１４日、阪神）

オークスを驚がくのパフォーマンスで制したカムニャックが牝馬２冠を目指し、満を持してトライアルに登場する。

２歳夏の中京で新馬戦を快勝するも、その後はアルテミスＳ６着→エルフィンＳ４着と思わぬ連敗。だが、間隔をあけて立て直されたフローラＳを制すと、厩舎力と馬の底力を証明する形で大一番の樫も射止めた。

「フローラＳでアルテミスＳ当時に崩していた馬体のバランスは修正できていましたからね。オークスでは前に馬を置けない状況でも理想の位置で我慢できていました。成長も感じましたし、鞍上がうまく乗ってくれました」と友道師は会心の春を振り返った。

レース後は放牧先の宮城県・山元トレセンで英気を養い、８月８日に栗東へ帰厩。長距離輸送で減らした馬体はすぐに回復した。そこから順調に乗り込まれ、栗東ＣＷでの１週前追い切りはパワフルかつ、鋭い脚さばきを披露。６Ｆ７８秒８−３５秒８−１１秒０という文句なしの自己ベストをマークして調整を進めた。

「しっかりと追ってもらいました。時計、動きともに良かったです。（８月２７日の追い切りに騎乗した）川田騎手は『デビュー時の頃の出来に戻った』と言ってくれていますし、ひと夏を越してフレームが大きくなり、ワンランクアップした」と師は手応えを伝えた。

成長を示す形で迎える秋の始動戦。「コースは問題ないと思いますし、本質は２０００メートル前後がいい」ときっぱり。女王が再び強さを誇示し、次なるターゲット・秋華賞へ力強く踏み出す。