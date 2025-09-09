弘前で行われた8月26日の楽天戦で通算1500安打を達成することができました。スタメンで出場する機会を多くいただくようになり、今年中の達成はノルマだとも考えていたのでホッとしたところもあります。

しかもライトスタンドへのホームランです。カウントも良かったので思い切り打ちにいこうという気持ちではありましたが、イメージしていなかったのでビックリしましたね。試合は残念ながら大敗となりましたが、みんなから祝ってもらいうれしかったですね。小久保監督も1500安打の試合が大敗だったみたいで、バスに乗るときに声をかけてもらい話をしていただきました。

本当に何があるか分からないと感じる一年になっています。1500安打はこれまで指導してくれた人たちのおかげで達成することができましたし、今まで出会った全ての人たちに感謝したいと思っています。

家族にも感謝です。いつもパワーをもらっています。遠征から福岡に戻り、妻からは靴をプレゼントしてもらいました。その靴を履いて球場に行った2日、3日のオリックス戦ではいきなり2日連続でヒーローになることができました。しかも3日は息子の1歳の誕生日です。絶対に勝ちたいと思ってました。うれしかったですね。

現在、チームは激しい優勝争いをしています。もちろん、プレッシャーもかかりますが、同時に楽しみでもあります。シーズン終盤に優勝という目標がなくなることが一番寂しいですし、過去にはそれも経験しています。自分の存在価値も示していかなければならない中で、本当に充実したシーズンを送れていると思います。

昨年は“どうすればいいか”を模索したシーズンでした。今年は数字では決して満足はしていませんが、良い場面で打てている実感もあるし、自信を持ってプレーできています。新しい発見もたくさんあります。

1500本は通過点にしていきたいと思っています。数字としての目標は持っておきたいし、次は2000本を目指して、チームの勝ちにつながるヒットを1本ずつ積み重ねていきたいです。その上で野球選手として成長するだけではなく、一人の人間としてレベルアップしていくことが目標です。 （福岡ソフトバンクホークス外野手）