山本舞香“ラブラブ売り”で同性人気が急上昇！結婚から1年で見えた“キャラ変”の中身

8月28日、女優の山本舞香が東京都内で開かれたイベントに出席。その近影が話題となっている。

「この日、翌29日に米ファッション人気ブランド『Calvin Klein』のアジア初旗艦店となる『カルバン・クライン原宿』がオープンするとあって、記念イベントが開催され、多くの有名人が来場。女優の山本舞香さんも白のタンクトップに白のジーンズ、ウエストを出した大胆な衣装で登壇しました。

初挑戦したいことを問われると『昨年結婚したので家族のために何かしたい。15年間仕事ばかりしてきたので、家族と向き合う時間がほしい』とコメントしていました。開店日となった29日には自身のInstagramを更新し、オープニングパーティー時に撮ったと思われる10枚の写真をアップしました。視聴者からは称賛の声が寄せられています」（スポーツ紙記者）

9月に入ってからも、同ブランドの下着を身に着けた大胆な様子もInstagramに投稿しているが、コメント欄には多くの絶賛コメントが書き込まれている。「実は、最近になって同性からの人気が急上昇しているんです」と語るのは、芸能記者。かねてからモデルとして活躍してきた彼女だが、昨今は“キャラ変”した様子だ。

「自身の27歳になる誕生日にあたる10月13日、人気ロックバンド『MY FIRST STORY』のボーカルHiroこと森内寛樹さんとの結婚を発表しました。山本さんとHiroさんの交際は7月に『週刊文春』で報じられており、Hiroさんも自身のYouTubeチャンネルで交際を認めていました。この突然の発表に、世間からは驚くと同時に『お似合い』『応援している』など祝福する声が寄せられていました。

山本さんは、結婚後も休むことなく仕事を続けています。同年10月には人気トーク番組『アナザースカイ』（日本テレビ系）のMCに就任、9月から放送開始の2024年度後期のNHK連続テレビ小説『おむすび』、2025年4月期の連続ドラマ『波うららかに、めおと日和』（フジテレビ系）と、立て続けに出演が続いています。

一方、私生活に関しても発信を続けています。自身のInstagramに、旦那さんであるHiroさんや、義父である歌手の森進一さんら家族の写真を載せたり、イベントなどでも私生活を隠すことなく語ってきました。2日のイベントでは『一番強い味方がいるので。この人と結婚してよかったなと心から思います』と吐露。こうした、赤裸々にラブラブぶりを明かすキャラクターには、ファンもたびたび大喜びしています。

以前から同性の支持が高かった山本さんですが、露出が増えるにつれ意外な部分が報じられ、ファン層も広がってきています」

次はどんな話を聞かせてくれるのか楽しみだ。