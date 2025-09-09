「セントライト記念・Ｇ２」（１５日、中山）

皐月賞馬ミュージアムマイルが秋の始動戦を迎える。デビュー当初から奥の深いパフォーマンスを見せていた素質馬。ただ、朝日杯ＦＳ２着→弥生賞ディープ記念４着とタイトルには手が届かず悔しい思いをしていた。

そんななか迎えたクラシック第１冠。単勝１・５倍という圧倒的人気の２歳王者クロワデュノールが立ちはだかるなか、“マジックマン”モレイラの手綱がさえ渡る。中団追走から向正面で不利を受けるシーンはあったが、慌てることなく末脚を温存するとラストの直線で決め脚がさく裂。先に抜け出していたクロワデュノールを一気に抜き去り、栄冠をつかみ取るとともに、世代トップの実力を証明してみせた。

続くダービーは６着と案外な結果に終わったが、高柳大師は「前走はゲートは出たけど、二の脚がつきませんでした。そのあたり力をつけていってくれれば」と冷静に分析しつつ前を見据える。

中間の調整は順調そのもの。１週前追い切りには初コンビを組む戸崎圭が美浦から駆け付けて併せ馬を行った。鞍上は「乗りやすかったし、反応もしっかりありました。ギアの感じがすごく良かった。いい感触をつかめました」と納得の表情で初コンタクトを終えた。

取りこぼすわけにはいかない一戦。指揮官は「馬自身、ひと回り幅が出た感じがします。最後はしっかり伸びてくれますし、中山には実績がある。自信を持って送り出せます」と力強く口にする。さらなる飛躍へ向けて、主役の座は譲れない。