今回は特別編。ソフトバンクの3軍が関東遠征で対戦した創価大の立石正広内野手（21）に質問をぶつけてきました。ソフトバンクも注目する今秋ドラフト1位候補。山口県出身で野球に対する誠実な姿勢、少しのんびりした口調が印象的でした。

――ソフトバンクとの練習試合は欠場。ケガをされているそうですね

「7月にスライディングして足首が巻き込まれて、右足首のじん帯損傷です」

――状態は？

「全然、治ります。10月ぐらいには復帰できると思います」

――やっぱり試合に出たい？

「出たいっすね。どこでもいいんで、もう見飽きた。人のヒット見てるの（笑い）」

――試合をどう見ています？

「やっぱりレベル高いですし。ソフトバンクは千賀さんとか、いろんな育成の方が出ている」

――今年からセカンドに挑戦している？

「サード、ファーストが多かったですが、今年になって本格的にプロでも二遊間を守りたいと思いました」

――なぜ二塁？

「ファーストとサードは外国人選手や他のポジションの選手もコンバートされやすい。プロで生きていくには二遊間を守れるほうが重宝されるかなと」

――既にプロでの活躍を意識？

「プロ入りは常に考えています。その上で走れて守れて、なおかつバッティングもしっかりできる選手じゃないと厳しい」

――打撃の強みは？

「どの方向にも長打が打てることと、スイングの強さです。バットを振るのが大好きでずっと振っていたら、高2、3年ごろから、ホームランが増えました。大学に入りちゃんとトレーニングをしたら体重が増えて、より変わりました」

――主将も務める

「野球に一番没頭していると思います。後輩にも“立石さんがやっているから”くらいに影響を与えられていたらうれしい」

――最後に好きな食べ物は？

「フルーツが好きです。この前のオフはお母さんにお金をもらって少し余裕があったので、カットメロンを買いました（笑い）」

＜ちなみに＞母・郁代さん（旧性・苗村）は1992年のバルセロナ五輪に出場したバレーボール女子元日本代表です。