　今回は特別編。ソフトバンクの3軍が関東遠征で対戦した創価大の立石正広内野手（21）に質問をぶつけてきました。ソフトバンクも注目する今秋ドラフト1位候補。山口県出身で野球に対する誠実な姿勢、少しのんびりした口調が印象的でした。

　――ソフトバンクとの練習試合は欠場。ケガをされているそうですね

　「7月にスライディングして足首が巻き込まれて、右足首のじん帯損傷です」

　――状態は？

　「全然、治ります。10月ぐらいには復帰できると思います」

　――やっぱり試合に出たい？

　「出たいっすね。どこでもいいんで、もう見飽きた。人のヒット見てるの（笑い）」

　――試合をどう見ています？

　「やっぱりレベル高いですし。ソフトバンクは千賀さんとか、いろんな育成の方が出ている」

　――今年からセカンドに挑戦している？

　「サード、ファーストが多かったですが、今年になって本格的にプロでも二遊間を守りたいと思いました」

　――なぜ二塁？

　「ファーストとサードは外国人選手や他のポジションの選手もコンバートされやすい。プロで生きていくには二遊間を守れるほうが重宝されるかなと」

　――既にプロでの活躍を意識？

　「プロ入りは常に考えています。その上で走れて守れて、なおかつバッティングもしっかりできる選手じゃないと厳しい」

　――打撃の強みは？

　「どの方向にも長打が打てることと、スイングの強さです。バットを振るのが大好きでずっと振っていたら、高2、3年ごろから、ホームランが増えました。大学に入りちゃんとトレーニングをしたら体重が増えて、より変わりました」

　――主将も務める

　「野球に一番没頭していると思います。後輩にも“立石さんがやっているから”くらいに影響を与えられていたらうれしい」

　――最後に好きな食べ物は？

　「フルーツが好きです。この前のオフはお母さんにお金をもらって少し余裕があったので、カットメロンを買いました（笑い）」

　＜ちなみに＞母・郁代さん（旧性・苗村）は1992年のバルセロナ五輪に出場したバレーボール女子元日本代表です。