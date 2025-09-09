【昼間里紗 ひるまのマル秘】創価大・立石 プロでの活躍目指し「二遊間守りたい」
今回は特別編。ソフトバンクの3軍が関東遠征で対戦した創価大の立石正広内野手（21）に質問をぶつけてきました。ソフトバンクも注目する今秋ドラフト1位候補。山口県出身で野球に対する誠実な姿勢、少しのんびりした口調が印象的でした。
――ソフトバンクとの練習試合は欠場。ケガをされているそうですね
「7月にスライディングして足首が巻き込まれて、右足首のじん帯損傷です」
――状態は？
「全然、治ります。10月ぐらいには復帰できると思います」
――やっぱり試合に出たい？
「出たいっすね。どこでもいいんで、もう見飽きた。人のヒット見てるの（笑い）」
――試合をどう見ています？
「やっぱりレベル高いですし。ソフトバンクは千賀さんとか、いろんな育成の方が出ている」
――今年からセカンドに挑戦している？
「サード、ファーストが多かったですが、今年になって本格的にプロでも二遊間を守りたいと思いました」
――なぜ二塁？
「ファーストとサードは外国人選手や他のポジションの選手もコンバートされやすい。プロで生きていくには二遊間を守れるほうが重宝されるかなと」
――既にプロでの活躍を意識？
「プロ入りは常に考えています。その上で走れて守れて、なおかつバッティングもしっかりできる選手じゃないと厳しい」
――打撃の強みは？
「どの方向にも長打が打てることと、スイングの強さです。バットを振るのが大好きでずっと振っていたら、高2、3年ごろから、ホームランが増えました。大学に入りちゃんとトレーニングをしたら体重が増えて、より変わりました」
――主将も務める
「野球に一番没頭していると思います。後輩にも“立石さんがやっているから”くらいに影響を与えられていたらうれしい」
――最後に好きな食べ物は？
「フルーツが好きです。この前のオフはお母さんにお金をもらって少し余裕があったので、カットメロンを買いました（笑い）」
＜ちなみに＞母・郁代さん（旧性・苗村）は1992年のバルセロナ五輪に出場したバレーボール女子元日本代表です。