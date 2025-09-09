　データも後押し！主役を務めるミュージアムマイル

　「セントライト記念・Ｇ２」（１５日、中山）

　皐月賞馬ミュージアムマイルが始動戦を迎える。ここは重賞勝ち馬どころか、半数以上が条件戦から臨む低調なメンバー構成とあって、正直負けは許されないような状況。データ班のイチ推しも、もちろん皐月賞馬だ。貫禄の走りで勝利を収め、この後に待つ古馬との対決へ弾みをつけたいところだ。

　▼傾向（過去１０年）

　関東の菊花賞ＴＲ。

　▼人気　　　　　　　

　１番人気〈２・６・０・２〉

　２番人気〈３・２・２・３〉

　３番人気〈１・０・５・４〉

　４番人気〈２・０・０・８〉

　５番人気〈０・０・１・９〉

　▼所属　　　　　　　

　　美　浦〈６・８・６・７３〉

　　栗　東〈４・２・４・３８〉

　　地方馬〈０・０・０・２〉

　▼ステップ　　　　　

　ダービー〈５・７・５・１９〉

ラジオＮ賞〈３・１・１・１１〉

　ＯＰ競走〈０・０・１・５〉

　　準ＯＰ〈０・０・０・１〉

２勝クラス〈１・２・０・２４〉

１勝クラス〈１・０・２・３８〉

　勝ち馬８頭がダービーかラジオＮＩＫＫＥＩ賞から参戦。

　▼前走内容　　　　　

　勝ち馬８頭が６番人気以内に支持されていた。

　▼距離実績　　　　　

　勝ち馬９頭が芝２０００メートル以上で勝利経験があった。

　▼重賞実績

　勝ち馬７頭に連対経験があった。

　▼決め手　　　　　　

　勝ち馬８頭が前走の４角を２番手以内で通過するか、メンバー２位以内の上がりをマークしていた。

　▼注目馬　Ｖデータを全てクリアした馬はゼロ。ビーオンザカバーとミュージアムマイルの２頭が減点１で並んだが、王道のダービー組である後者を推奨。皐月賞馬が貫禄の走りを見せられるか注目だ。（記録室）