【セントライト記念】ミュージアムマイル 堂々主役へ 皐月賞馬の貫録走りで菊へ弾みだ 減点１のＶデータも後押し
「セントライト記念・Ｇ２」（１５日、中山）
皐月賞馬ミュージアムマイルが始動戦を迎える。ここは重賞勝ち馬どころか、半数以上が条件戦から臨む低調なメンバー構成とあって、正直負けは許されないような状況。データ班のイチ推しも、もちろん皐月賞馬だ。貫禄の走りで勝利を収め、この後に待つ古馬との対決へ弾みをつけたいところだ。
▼傾向（過去１０年）
関東の菊花賞ＴＲ。
▼人気
１番人気〈２・６・０・２〉
２番人気〈３・２・２・３〉
３番人気〈１・０・５・４〉
４番人気〈２・０・０・８〉
５番人気〈０・０・１・９〉
▼所属
美 浦〈６・８・６・７３〉
栗 東〈４・２・４・３８〉
地方馬〈０・０・０・２〉
▼ステップ
ダービー〈５・７・５・１９〉
ラジオＮ賞〈３・１・１・１１〉
ＯＰ競走〈０・０・１・５〉
準ＯＰ〈０・０・０・１〉
２勝クラス〈１・２・０・２４〉
１勝クラス〈１・０・２・３８〉
勝ち馬８頭がダービーかラジオＮＩＫＫＥＩ賞から参戦。
▼前走内容
勝ち馬８頭が６番人気以内に支持されていた。
▼距離実績
勝ち馬９頭が芝２０００メートル以上で勝利経験があった。
▼重賞実績
勝ち馬７頭に連対経験があった。
▼決め手
勝ち馬８頭が前走の４角を２番手以内で通過するか、メンバー２位以内の上がりをマークしていた。
▼注目馬 Ｖデータを全てクリアした馬はゼロ。ビーオンザカバーとミュージアムマイルの２頭が減点１で並んだが、王道のダービー組である後者を推奨。皐月賞馬が貫禄の走りを見せられるか注目だ。（記録室）