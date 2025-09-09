「セントライト記念・Ｇ２」（１５日、中山）

皐月賞馬ミュージアムマイルが始動戦を迎える。ここは重賞勝ち馬どころか、半数以上が条件戦から臨む低調なメンバー構成とあって、正直負けは許されないような状況。データ班のイチ推しも、もちろん皐月賞馬だ。貫禄の走りで勝利を収め、この後に待つ古馬との対決へ弾みをつけたいところだ。

▼傾向（過去１０年）

関東の菊花賞ＴＲ。

▼人気

１番人気〈２・６・０・２〉

２番人気〈３・２・２・３〉

３番人気〈１・０・５・４〉

４番人気〈２・０・０・８〉

５番人気〈０・０・１・９〉

▼所属

美 浦〈６・８・６・７３〉

栗 東〈４・２・４・３８〉

地方馬〈０・０・０・２〉

▼ステップ

ダービー〈５・７・５・１９〉

ラジオＮ賞〈３・１・１・１１〉

ＯＰ競走〈０・０・１・５〉

準ＯＰ〈０・０・０・１〉

２勝クラス〈１・２・０・２４〉

１勝クラス〈１・０・２・３８〉

勝ち馬８頭がダービーかラジオＮＩＫＫＥＩ賞から参戦。

▼前走内容

勝ち馬８頭が６番人気以内に支持されていた。

▼距離実績

勝ち馬９頭が芝２０００メートル以上で勝利経験があった。

▼重賞実績

勝ち馬７頭に連対経験があった。

▼決め手

勝ち馬８頭が前走の４角を２番手以内で通過するか、メンバー２位以内の上がりをマークしていた。

▼注目馬 Ｖデータを全てクリアした馬はゼロ。ビーオンザカバーとミュージアムマイルの２頭が減点１で並んだが、王道のダービー組である後者を推奨。皐月賞馬が貫禄の走りを見せられるか注目だ。（記録室）