10·î1Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù(Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á ¢¨½é²ó30Ê¬³ÈÂç)¤Ë¡¢¾®ÎÓ·°¡¢»Ô¸¶È»¿Í¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¡¢½©¸µºÍ²Ã¡¢º´Æ£Âç¶õ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
(¾åÃÊº¸¤«¤é)»Ô¸¶È»¿Í¡¢¾®ÎÓ·°¡¡(²¼ÃÊº¸¤«¤é)¥¢¥ó¥ß¥«¡¢¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢º´Æ£Âç¶õ¡¢½©¸µºÍ²Ã
¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢·ÐºÑ¤Î°ÂÄêÀ®Ä¹´ü¤«¤é¥Ð¥Ö¥ë·ÐºÑ´ü¤Ø¤Î°Ü¹Ô´ü¤Ë¤¢¤¿¤ë1984Ç¯¤Î½ÂÃ«¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀÄ½Õ·²Áü·à¡£¼ç±é¤Î¿ûÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢Æó³¬Æ²¤Õ¤ß¡¢¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¡¢ÉÍÊÕÈþÇÈ¤é¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»°Ã«ºîÉÊ½é»²²Ã¤È¤Ê¤ë¾®ÎÓ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢½ÂÃ«¤Î¥¸¥ã¥ºµÊÃã¡Ö¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È¡×¤Î¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦É÷Ï¤¿ÜÂÀÏº¡£¡Ö¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È¡×¤ÏÇö°Å¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Âç¿Í¤Î¥¸¥ã¥ºµÊÃã¡£Ãª¤Ë¤Ï¥ì¥³¡¼¥É¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥¸¥ã¥º¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÌÜÅö¤Æ¤ËµÒ¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î±é½Ð²È¡¦µ×Éô»°À®(¿ûÅÄ)¤âÍèË¬¤¹¤ë¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ä¤¤±é·àÏÀ¤òÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
»Ô¸¶¤Ï¡¢¤È¤¢¤ë·à¾ì¤ÎÍÑ¿´ËÀ¡¦¥È¥Ë¡¼°ÂÆ£¡£¤³¤ï¤â¤Æ¤Ç²ÉÌÛ¤ÊÂ¸ºß¤À¡£¸ÍÄÍ¤Ï¡¢ÂçÀ¥Ï»Ïº¤È¤¤¤¦¸òÈÖ¶ÐÌ³¤Î½ã¾ð·Ù´±¤ò±é¤¸¡¢½ÂÃ«¤ÎÉ÷µª¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò¤É¤³¤í¡£¥¢¥ó¥ß¥«¤ÎÌòÊÁ¤ÏÌ¤È¯É½¡£½©¸µ¤Ï¡¢ÌÓæú¥â¥Í¤È¤¤¤¦¥À¥ó¥µ¡¼¤ò±é¤¸¤ë¡£¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÇÄ«Íº¤È¤¤¤¦°ì¿ÍÂ©»Ò¤¬¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÄ«Íº¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬º´Æ£¤È¤Ê¤ë¡£
¥³¥á¥ó¥È¤Ï¡¢°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡û¢£¾®ÎÓ·°
¡Ö1980Ç¯Âå¤Î±é·à³¦¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¡¢²¿¤ä¤éÌõÃÎ¤ê¤ÊÆæ¤á¤¤¤¿Ìò¤Ç¤Î½Ð±é¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¡ÈÂ¿¼ïÂ¿ºÍ¡É¤Ê½Ð±é¼Ô¤Ëº®¤¸¤Ã¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤Ç¡¢ºÍÇ½¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Æ¡¢¥Ü¥¯¤â¾¯¤·¤Ï¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤¿»þ´Ö¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡û¢£»Ô¸¶È»¿Í
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢·É°¦¤¹¤ë»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤ÎÀ¤³¦¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿»ö¤ò¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¿ÍÀ¸¤òÍÂ¤±¤Æ¤¤¤ëÌò¼Ô¡¢¼Çµï¡¢±é·à¤ÎÀ¤³¦¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤ËËäË×¤Ç¤¤ë´î¤Ó¤Ï·×¤êÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÌò¼Ô¤¬É¬»à¤ËÅ¥½¤¯À¸¤¤Ê¤¬¤é¸«¤ëÑ³¤¤Ì´¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ºîÉÊ¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï°ì¤Ä°ì¤Ä¤ÎºîÉÊ¤ËÌ¿¤ò·ü¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤¬»þ¤ËÌÌÇò¤¯¾Ð¤¨¤¿¤ê¡¢»þ¤ËÈþ¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ëµã¤±¤ë¤Û¤ÉÀÚ¤Ê¤¤»Ñ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
½Ð±é¼Ô¤Î³§ÍÍ¤ÏÄì¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë²¹¤«¤Ê¿Í´Ö°¦¤¬¤¢¤ê¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¿Í´Ö¤¬½¸¤Þ¤ë¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¿ûÅÄ¾Úö¤ä¿ÀÌÚÎ´Ç·²ð¤È¤½¤ì¤¾¤ì15Ç¯¤ä20Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤Ï¡¢¿Æ¿´¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¿¿¤ÃÄ¾¤°¤Ê£²¿Í¤Î°Ù¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢²¿¤«¤ò¼º¤¦¤³¤È¤â¶ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤È¡¢»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿2¿Í¤È±ï¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿»ö¤Ë¤â¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡û¢£¸ÍÄÍ½ãµ®
¡Ö80Ç¯Âå¤Î½ÂÃ«¤È¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¡£¿å¤ÈÌý¤Î¤è¤¦¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¤¬»°Ã«¤µ¤ó¤Î¼ê¤Ë³Ý¤«¤ë¤È¥·¥§¥¤¥¯¥¹¥Ô¥¢¤ÎÈá´î·à¤¬¥Í¥ª¥ó¤Î²¼¤ÇÍÙ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î·ãÆ°¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯°¦¤¹¤Ù¤¿Í¤¿¤Á¤È¤³¤Î½ÂÃ«¤ÎÉ÷µª¤Ï·Ù»¡´±¤È¤·¤Æ»ä¤¬Ì¿¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Ç¤â¼é¤êÈ´¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³¹¤Î¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¤È¤·¤ÆºÇ¸å¤Þ¤ÇÀäÂÐ¤Ë¿¦Ì³¤òÁ´¤¦Ã×¤·¤Þ¤¹¡£´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤È¶¦¤Ë¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤Æ¡¢°ì´î°ìÍ«¤Ç¤¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹!¡×
¡û¢£¥¢¥ó¥ß¥«
¡Ö53ºÐ¤Ç½é¤ÎÏ¢¥É¥é¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤ò¡¢Æ´¤ì¤Î»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤ÎµÓËÜ¤Ç¡¢Âº·É¤¹¤ëÌò¼Ô¤Î³§ÍÍ¤È¶¦±é¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¿ÍÀ¸´Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î·Ð¸³¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ûÅÄ¾Úö¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤áÀèÇÚÊý¤ä´ÆÆÄ¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤Ð¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£¾¼ÏÂ¹¥·Êµ¤¤Î»þÂåÇØ·Ê¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬Áê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¸½¾ì¤Ï³Ú¤·¤µ¤È¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¤¡¢¿´ÃÏ¤è¤¤¶ÛÄ¥´¶¤ËËþ¤ÁËþ¤Á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿!º£¤â¡È¤â¤·¤¬¤¯¥í¥¹¡É¤Ç¤¹(¾Ð)¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢1984Ç¯Åö»þ¤Î¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³§¤Î»Ð¸æÅªÂ¸ºß¤Î¥À¥ó¥µ¡¼¡¦¥Ñ¥È¥éÎëÌÚ¤ò±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¿Í´Ö¤Î¤É¤ó¤Ê±úÆÌ¤ä¸ÄÀ¤â°¦¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿Í¤Ã¤Æ³§¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë°ìÀ¸·üÌ¿À¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÃãÌÜ¤ÊÂ¸ºß¤Ê¤Î¤À¤È»×¤¨¤ë¡¢Ã¯¤«¤Î¶ìÇº¤äÃ¯¤«¤Î¾Ð´é¤Ë¡¢¿´¤ËÎÏ¤¬¤â¤é¤¨¤ë·²Áü·à¤Ç¤¹!¾¼ÏÂ¤Î³¹ÊÂ¤ß¤òºÆ¸½¤·¤¿Èþ½Ñ¥»¥Ã¥È¡¦¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤âÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¤¼¤Ò¡¢¤¼¤Ò¡¢¤´Í÷²¼¤µ¤¤!¡×
¡û¢£½©¸µºÍ²Ã
¡Ö¤³¤ÎÅÙŽ¤¥·¥ó¥°¥ë¤Ç»Ò¶¡¤ò°é¤Æ¤ë¥À¥ó¥µ¡¼Ž¤ÌÓæú¥â¥Í¤ò±é¤¸¤Þ¤¹Ž¤½©¸µºÍ²Ã¤Ç¤¹Ž¡¥¥ã¥¹¥È¤â¥»¥Ã¥È¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤â¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¸½¾ì¤ÇŽ¤Æü¡¹¶ÛÄ¥¤È´î¤Ó¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿Ž¡°ìÃ×ÃÄ·ë¤·¤Æ¥·¡¼¥ó¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¤¤¦Ç®ÎÌ¤È¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯Ž¤Ëº¤ì¤é¤ì¤Þ¤»¤óŽ¡·à¾ì¤Îºî¤ê¹þ¤ß¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¯Ž¤AKB48¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆŽ¤WS·à¾ì¤ÎÂ¸ºß¤¬¿´¤òÍî¤ÁÃå¤«¤»Ž¤Îå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿Ž¡1984Ç¯¤Ë¤ÏŽ¤»ä¤Ï¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤óŽ¡±é·à¤ä¤ª¼Çµï¤òÄÌ¤¸¤ÆŽ¤Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¿Í¡¹¤¬¸ò¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»ÑŽ¡¤¢¤Îº¢¤ÎÆüËÜ¤òÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«Ž¡Âô»³¤ÎÊý¤Ë´Ñ¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹Ž¡»ä¤ÎÌÓæú¥â¥Í¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤Ë¤â¤¤Ã¤È°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¡Ä¡×
¡û¢£º´Æ£Âç¶õ
¡ÖÌò¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!ËÍ¤Ï¾¼ÏÂ¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥º¥Ü¥ó¤ËÍÎÉþ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤·¡¢ÀÎ¤ÎÍ·¤ÓÆ»¶ñ¤ÇÍ·¤Ù¤¿¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹!¾¼ÏÂ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤·¤¿!¡×
¡û¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¦¶â¾ë°½¹á»á(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂè1¥¹¥¿¥¸¥ª)
¡Ö»°Ã«¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¹¤ë¤ª»Å»ö¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¾®ÎÓ·°¤µ¤ó¤Ï²ÉÌÛ¤Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤µ¤È¸·¤·¤µ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥Þ¥¹¥¿¡¼¡¦É÷Ï¤¿Ü¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»Ô¸¶¤µ¤ó¤Ï¥È¥Ë¡¼¤ò¡¢¿ÈÂÎÃæ¤Î·ì±Õ¤¬Ê¨Æ¤·¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤Î´í¤¦¤µ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤É¤¦¤âÁþ¤á¤Ê¤¤°¦¤é¤·¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿Ìò¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¸ÍÄÍ¤µ¤ó¤Ï¾¼ÏÂ¤ÊÊ·°Ïµ¤Éº¤¦¡¢¤â¤ß¤¢¤²¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ¸¤ä¤·¤¿¥¥å¡¼¥È¤Ê¤ª½ä¤ê¤µ¤ó¡¦ÂçÀ¥¤ò¡¢¥¢¥ó¥ß¥«¤µ¤ó¤Ï¤´ËÜ¿Í¤Î¼þ¤ê¤ÎÊý¤Ø¤Î°¦¾ð¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÌòÊÁ¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¾ð¤Ë¸ü¤¤´Î¤Ã¶Ì»Ð¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥È¥é¤ò¤·¤Ã¤«¤ê±é¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½©¸µ¤µ¤ó¤ÏÊì¿Æ¤Î¶¯¤µ¤È¼å¤µ¤òÊ»¤»»ý¤Ä¥â¥Í¤òÁ¡ºÙ¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Âç¶õ·¯¤Ï¤½¤ó¤ÊÊì¿Æ¤È¸ª¤ò´ó¤»¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÄ«Íº¤òÁÇÀ²¤é¤·¤¤±éµ»ÎÏ¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¶¦¤Ë¡¢Êª¸ì¤òÁÛÁü¤·¤Ê¤¬¤é¥ª¥ó¥¨¥¢¤ÎÆü¤ò¤ªÂÔ¤Á¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï8Æü¤Ë¡Ö¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¡×¤ò³«ºÅ¡£¤³¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄIP¡¦ÇÛ¿®Å¸³«¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø¤â¤·¤â¤³¤ÎÀ¤¤¬ÉñÂæ¤Ê¤é¡¢³Ú²°¤Ï¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡Ù(Ëè½µ¿åÍË22:00¡Á)¤ò¡¢Netflix¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦ÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
