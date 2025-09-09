ÌÐÌÚ¡¢ÎÓ¡¢¹â»Ô¡¢¾®ÎÓ¡¢¾®Àô¡Ä¸«¤¿´é¤Ð¤«¤ê¤Î¼«Ì±ÁíºÛÁª¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡×¸õÊä¤ÎÆ°¸þ
¡¡ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤¬ÁíºÛ¼Ç¤¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ç»ö¼Â¾å¤ÎÁíºÛÁª¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡££¸Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤¬¼¡´üÁíºÛÁª¤òÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤ÎÅêÉ¼¤â¹Ô¤¦¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ç¹Ô¤¦Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡££¹·î£²£²Æü¹ð¼¨¡¢£±£°·î£´ÆüÅê³«É¼¤È¤¤¤¦ÆüÄø¤âÉâ¾å¡£º£¤«¤éÌó£±¤«·î¤Î´Ö¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¥¸¥ã¥Ã¥¯¤È¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢Æ±¤¸´é¤Ö¤ì¤ËÄäÂÚ´¶¤¬Éº¤¦¡£
¡¡¤µ¤Ã¤½¤¯½ÐÇÏ¤Î°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤Î¤¬ÌÐÌÚÉÒ½¼¸µ´´»öÄ¹¤À¡£µ¼ÔÃÄ¤Ë¡ÖÁíºÛÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë»×¤¤¤ò¸Ç¤á¤¿¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£ÅÞ¤ÎÌò¿¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³°Áê¡¢·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤Ê¤É³ÕÎ½·Ð¸³¤âËÉÙ¤Ë¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÎÓË§Àµ´±Ë¼Ä¹´±¤â¡ÖÃç´Ö¤È¤è¤¯ÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È½ÐÇÏ¤ËÁ°¸þ¤¡£´ßÅÄÊ¸Íº¸µ¼óÁê¤«¤é¤Ï·ãÎå¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÎÓ»á¤â³°Áê¤ò¤Ï¤¸¤á·Ð¸³ËÉÙ¤Ç¡¢µÞ¤ËÂç¿Ã¤¬¼¤á¤¿»þ¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É°ÂÄê´¶¤¬¥¦¥ê¤À¡£
¡¡Á°²ó¤Ï·èÁªÅêÉ¼¤ÇÀÐÇË»á¤ËÇÔËÌ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢É¼¿ô¤Ç¤Ï£±°Ì¤À¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤â¡¢½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿äÁ¦¿Í³ÎÊÝ¤¬ÉÔ°Â»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥á¥É¤¬¤Ä¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¥³¥Ð¥Û¡¼¥¯¤È¤·¤Æ°ìÌöÌ¾¤ò¹¤á¤¿¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¤â£·Æü¤Ë¡ÖÃç´Ö¤È¤·¤Ã¤«¤êÁêÃÌ¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÐÇÏÇ»¸ü¡£
à¥³¥áÃ´ÅöÂç¿Ãá¤È¤·¤Æ°ì»þ´ü¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤Þ¤¯¤Ã¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤ÈÊÂ¤ÖËÜÌ¿¸õÊä¡£ÀÐÇË»á¤ÎÀâÆÀ¤ËÀ®¸ù¤·¤ÆÅÞÊ¬Îö¤Î´íµ¡¤ò²óÈò¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£½ÐÇÏ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿ä¤¹À¼¤ÏÂç¤¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¿·´é¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£ºòÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤Ë½Ð¤¿Ì¾Á°¤Ð¤«¤ê¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë·ç¤±¤ë¤³¤È¤ÏÉ¬»ê¡£±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö£±Ç¯Á°¤ÎÁíºÛÁª¤Ç´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¹¤¹¤®¤ëÁªµó´ü´Ö¤¬Ãæ¤À¤ë¤ß¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÆüÄøÄÌ¤ê¤Ê¤éÁªµó´ü´Ö¤Ï£±£²Æü´Ö¡£ºòÇ¯¤Ï£±£µÆü´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸õÊä¼Ô¤¬ºòÇ¯¤È¤Û¤ÜÊÑ¤ï¤é¤º¤Ç¤ÏÍ¾·×¤ËÄäÂÚ´¶¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·´é¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡£½µ´©¿·Ä¬¤Ç¤Ï¡¢ËãÀ¸ÇÉ¤òÎ¨¤¤¤ëËãÀ¸ÂÀÏº¸µ¼óÁê¤¬¾®Þ¼Í¥»Ò¸µ·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢²»º»ÂÁ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡ÊÌ¤Î±ÊÅÄÄ®´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞÆâ¤ÇÉ¾²Á¤¬¹â¤¤¤Î¤ÏºØÆ£·ò¸µ·ÐºÑ»º¶ÈÁê¤Ç¤¹¡£Á°²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç½ÐÇÏ¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÇÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¼«Ì±ÅÞµÄ°÷¤«¤é¤Ï¡ØºØÆ£»á¤¬¤â¤¦¾¯¤·Áá¤¯½ÐÇÏ¤Î°Õ»×¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢º£¤¤¤ë¿Ø±Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ºØÆ£»á¤Î¿äÁ¦¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¿®Íê´¶¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£ÇÉ¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼ÂÌ³Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ºØÆ£»á¤ÏÅìÂç¤«¤éÄÌ¾¦»º¶È¾Ê¡Ê·Ð»º¾Ê¡Ë¤ËÆþ¾Ê¡£¥Ï¡¼¥Ð¡¼¥ÉÂç³ØÂç³Ø±¡¤ËÎ±³Ø¤¹¤ë¤Ê¤É·ÐÎò¤Ï¤Þ¤Ö¤·¤¤¤Ð¤«¤ê¡£¾®Àô»á¤È¤ÏÆ±´üÅöÁª¤ÎÃç¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÏÀÐÇËÇÉ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±£¤ì¤¿¿Íºà¤¬¤Þ¤À¤É¤³¤«¤Ë¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
