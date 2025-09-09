¡Ú¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÛÆ£ÇÈÃ¤¼¤ 11¡¦14¥¶¥Ã¥¯Àï¤Çà¸¸¤Î¥´¥Ã¥Á»¦Ë¡áÅêÆþ¤Ø¡ÖÀ¾Â¼¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡¥É¥é¥Ç¥£¥·¥ç¥ó£±£±·î£±£´¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Î¸½£É£×£Ç£ÐÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¥¶¥Ã¥¯¡¦¥»¥¤¥Ð¡¼Jr.¡Ê£³£¸¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ëà±ê¤ÎÈôÎ¶áÆ£ÇÈÃ¤¼¤¡Ê£·£±¡Ë¤¬¡¢Å·¹ñ¤ÎÄï»Ò¤Ë¾¡Íø¤òÊû¤²¤ë¡£
¡¡¥µ¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¡ÖÌµ²æ¡×¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ëÆ±Âç²ñ¤Î¥á¥¤¥ó¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸ÅÁã¡¦¿·ÆüËÜ¤ÎºÇ¹âÊö²¦¼Ô¤È¤Î½é¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡£Æ£ÇÈ¤òÂº·É¤¹¤ë¥¶¥Ã¥¯¤â¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Þ¥Ã¥Á¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë°ìÀï¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤½¤¦¤À¡£
¡¡Æ£ÇÈ¤Ï¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¨¤é¤¤Áª¼ê¤òÈ´¤Æ¤¤·¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¤è¡£¤¿¤é¤ì¤Ð¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¼«Ê¬¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ê»þ¤Ëº£¤ÎÈà¤È¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿»×¤¤¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢º£¤Ïº£¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê°ú¤½Ð¤·¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£¤Þ¤º¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¤É¤³¤Þ¤Ç¾å¤²¤é¤ì¤ë¤«¤Ë¿Ô¤¤ë¤Í¡×¤ÈÆ®»ÖËþ¡¹¤À¡£
¡¡Á´À¹´ü¤ò·Þ¤¨¶È³¦¤ÎÄºÅÀ¤Ë·¯Î×¤¹¤ë¥¶¥Ã¥¯¤¬Áê¼ê¤Ç¤â¡¢¥Í¥Ð¡¼¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤ÎÀº¿À¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤¦¼«¿®¡©¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡ª¡¡¤½¤ì¤ÏÅöÁ³ÁÀ¤¦¤·¡¢¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤Ê¤¤¤È¡£¼ê¹ç¤ï¤»¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£µ×¡¹¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤À¡¢Ëº¤ì¤Æ¤¤¤¿µ»¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¤Í¡£¥«¡¼¥ë¡¦¥´¥Ã¥Á¤µ¤ó¤ÈÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤ë»þ¤Î¡£¥É¥é¥´¥ó¥¹¥¯¥ê¥å¡¼¡¢¥É¥é¥´¥ó¥¹¥ê¡¼¥Ñ¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤Í¡×¤È¹ë¸ì¤·¤¿¡£
¡¡Ìµ²æ¤ò´§¤·¤¿Âç²ñ¤Çà¥´¥Ã¥Á»¦Ë¡á¤ò¶î»È¤·¤Æ¥¶¥Ã¥¯¤ò·âÇË¤¹¤ì¤Ð¡¢º£Ç¯£²·î¤Ë»àµî¤·¤¿¸ÎÀ¾Â¼½¤¤µ¤ó¤Ø¤ÎºÇ¹â¤Î¤Ï¤Ê¤à¤±¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÖÈà¤È°ì½ï¤Î¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢Î©¤¿¤»¤Æ¤¢¤²¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤Í¡Ä¡£²¶¤¬ºî¤Ã¤¿Ìµ²æ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Èà¤¬¤¢¤¢¤ä¤Ã¤Æ²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¤Í¡£¤É¤³¤«¤ÇÈà¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÀ¾Â¼¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡»þ¶õ¤òÄ¶¤¨¤¿Ì´ÂÐ·è¤Ë¤Ï¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥É¥é¥Þ¤È¥í¥Þ¥ó¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£