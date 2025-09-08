『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

イベントなどへ編集部がお邪魔して、みなさんの愛車を撮影しています。

それでは、スーパーオートバックス戸田店の駐車場で開催した愛車撮影会に参加してくれた、オーナーとその愛車へのこだわりとカスタムのポイントをみていきましょう。

オーナープロフィール

お名前：爺さん

年齢：50代

車両名：ホンダ S660

年式：令和元年式

型式：JW5

主な使用シーン：レジャー

所有歴：

年間走行距離：3,500km

※本記事は編集部へ寄せられた時点の内容そのままを掲載しております。ご了承ください。

この車両を購入する際に決め手となったポイント

ミッドシップのレイアウトが購入の決め手という。カスタムの内容もここがポイントになっていると予想される。

ノーマルから変えた経緯

「快適に走るため」にカスタムを開始したとのこと

良い点・こだわりのポイント

「内緒」とのことで想像しかできないが、ミッドシップをベースにさらにキビキビと楽しく快適に走れるカスタムがポイントだろう。走る・曲がる・止まるの３大要素だ。

外装関係

「無し」とフルノーマルであることを明かしてくれた。スポーティーでソリッドなノーマルの良さを一切崩さず、ホイールやマフラーの違いに止めている。

内装関係

シート：レカロ RC-S

足回り

サスペンションにはテイン、ブレーキキャリパーにはブリッツを配置。前後にタワーバーを入れてボディ剛性を上げてキビキビした走りを実現している。軽量MRだからこそ、これらの恩恵は大きいだろう。

サスペンション：TEIN-EDFC ブレーキキャリパー：BRITZ 前後タワーバー

ホイール

ホイール：BBS RF F17 R18

エンジン関連の変更点

詳細はやっぱり「内緒」なのだが、110馬力ものパワーを発揮する仕様になっていると教えてくれた。味付けはマイルドなのか、はたまたピーキーさを楽しむのか、想像が膨らむばかりだ。ぜひ写真を見て、想像してみてもらいたい。

次に変えたいポイント

なし

スーパーオートバックス戸田店

スーパーオートバックス戸田店では、タイヤ、OILといった定番商品を数多くラインナップしているのはもちろん、コーティング技術1級資格を取得したスタッフが新車のようによみがえらせる「KeePer PRO」のカーコーティングと洗車のプロショップでもあるのです。

さらにはクルマの乗り換えに関してもAUTOBACS Carsとして、買取や新車＆中古車の購入、カーリースにも対応してくれる！

一般的なカー用品店という枠組みをこえ、ここでカーライフのすべてを完結させることできるショップなのです。

浦和レッズとカー用品店とのコラボレーションとして、浦和レッズオフィシャルカーグッズも取り扱っています。各アイテムは埼玉県内のオートバックス12店舗と公式ECサイトのみの限定販売！

レッズファンは今すぐGooooooo!

【スーパーオートバックス戸田】

場所：〒335-0034 埼玉県戸田市笹目6丁目23-2

営業時間：10:00-19:30

電話番号：048-424-0189

https://sa-toda.jp/