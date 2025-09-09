【コロンバス（米オハイオ州）７日＝金川誉】日本代表は９日の親善試合・米国戦（日本時間１０日）に備え、メキシコ戦（同７日・０△０）が行われた米オークランドからコロンバスへチャーター機で移動した。直線距離３３７４キロの移動で生じる時差は３時間。過去Ｗ杯で時差が生じる連戦では未勝利（１分け２敗）の代表にとっては、２０２６年北中米Ｗ杯までに解消したい課題だ。森保一監督（５７）は、メキシコ戦から大幅にメンバー変更する考えを示した。

メキシコとの一戦を終えたチームは、試合翌日の７日午前１０時半にサンフランシスコを飛び立ち、午後６時にコロンバスに到着した。飛行は約４時間半だったが、時差３時間が生じるため、時計が７時間半進む計算だ。回復と調整に使える時間が短くなり、日本が苦手としてきた時差対策を今回の２試合でテストする。

森保一監督（５７）は「Ｗ杯のシミュレーションを含め、この２試合はあえて厳しい環境の中でやっていこうと思う」と話した。日本は１４年ブラジル、１８年ロシアＷ杯で時差がある連戦は３試合を戦い、１分け２敗と勝利していない。選手は試合時間に合わせて調整しているため、数時間の時差は無視できない。

Ｗ杯はカナダ、米国、メキシコの３か国にまたがって行われる。１次リーグでカナダと同組になると、カナダ・トロントから時差３時間の米ロサンゼルスまで約５時間のフライト、約４０００キロの移動が生じる。勝ち上がれば会場間の移動が増える見込みで、対策が必要だ。

もう一つの課題も克服する。森保監督は米国戦で「（メキシコ戦から先発を）マックス総変え、選手のコンディションを見て大幅にメンバーを変えたい」と明言。同監督が率いた２２年カタールＷ杯第２戦のコスタリカ戦で先発５人を入れ替えて、０―１で敗れた。１８年ロシアＷ杯でも第３戦のポーランド戦で先発６人を入れ替えて、０―１。上位進出には先発ローテーションは必須で、チーム力を落とさず戦うテストにもなる。

メキシコ戦ではＤＦ板倉が負傷交代。主力に負傷者が続出するＤＦラインで、経験豊富なリーダー不在という緊急事態。不動のボランチＭＦ遠藤のセンターバック起用を試す可能性もある。Ｗ杯開催国のホームで行う米国戦。森保ジャパンは本番を想定し、２つの課題クリアに挑む。

◇日本代表と時差 １４年ブラジル、１８年ロシアＷ杯で時差を経験。ブラジルＷ杯では１次リーグ第２戦、ナタールでのギリシャ戦（０△０）後、１時間の時差があるクイアバでコロンビア戦（１●４）を戦った。またロシアＷ杯では１次リーグ第１戦、サランスクでのコロンビア戦（２〇１）後、２時間の時差があるエカテリンブルクで第２戦のセネガル戦（２△２）、第３戦でも２時間の時差があるヴォルゴグラードでポーランド戦（０●１）を戦った。